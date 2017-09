Tréner Dunajskej Stredy oslovil fanúšikov: Hnevajte sa na mňa

Futbalisti Trenčína prežívali najhorší štart do novej sezóny odvtedy, čo sa vrátili pred siedmimi rokmi do najvyššej súťaže. Napokon sa však práve im podarilo zosadiť z prvého miesta tabuľky najväčšie prekvapenie doterajšieho priebehu súťaže, nováčika z Nitry.

„To, že sme boli prví, bolo pre nás príjemné prekvapenie,“ vravel po stretnutí nitriansky tréner Ivan Galád. „Všetkých nás to motivovalo, ale my v klube žijeme v realite. Budeme sa snažiť vrátiť na čelo, ale ak nie, život pôjde ďalej.“

Potvrdil, že aj v Trenčíne chcel jeho tím vyhrať. „Chceli sme byť úspešní, získať body. Nevyšlo to, prehra nás mrzí, pokúsime sa to napraviť v nasledujúcom kole,“ doplnil nitriansky kouč. Zároveň naznačil aj iný možný vývoj. „Tak ako sme osem kôl viedli ligu a vyhrávali, môže sa stať aj niečo iné. Musíme byť na to pripravení. Verím však, že to zastavíme. A budeme pokračovať v budovaní dobrého mužstva.“

Trenčania sa ujali vedenia Manceho gólom, ale po prestávke Kóňa vyrovnal. Pätnásť minút pred koncom rozhodol Janga. Trenčín vybojoval len druhé víťazstvo v aktuálnej sezóne, predtým získal tri body v prvom kole v zápase so Senicou.

„Víťazstvo nad Nitrou je pre nás veľmi cenné, dosiali sme ho po kvalitnom výkone, ale urobili sme aj veľa chýb, ktoré mohol súper využiť. Našťastie sa to nestalo,“ hodnotil Roman Marčok. Spolu s Vladimírom Cifraničom zažil na trenčianskej lavičke premiérové víťazstvo.

Doplnil, že jeho zverencom ešte stále chýba potrebné sebavedomie. „Nie je dostatočné. Verím, že hráčom toto víťazstvo pomôže. Podobné výkony nás môžu posúvať ďalej.“

Zaujímavosťou 9. kola bol fakt, že prvý raz v sezóne vyhrali všetkých šesť zápasov domáce mužstvá. Najviac sa naň prekvapivo narobila Dunajská Streda, hoci hostila jasne poslednú Senicu a mužstvo malo opäť za sebou pomerne početnú kulisu fanúšikov – na zápas ich prišlo viac ako štyri a pol tisíc.

Občas už strácalo trpezlivosť a taliansky tréner dunajskostredského tímu Marco Rossi sa tomuto problému venoval aj po stretnutí. „Hovorím vždy, čo si myslím. Rád by som apeloval na fanúšikov. Máme v kádri veľmi mladých hráčov, náš vekový priemer je nízky. Chcem poprosiť divákov, aby týchto hráčov podporili, aby im pomáhali a nie aby na nich pískali, pretože im berú sebavedomie. Ak sa im nepáči výkon, nech pískajú po zápase, alebo nech adresujú svoju nespokojnosť na mňa,“ zdôraznil Rossi.

Uviedol, že jeho tím mal dosť šancí, ale ich nevyužil. „Nie je jednoduché hrať proti súperovi, ktorý celý čas bráni. My nie sme Real Madrid ani Barcelona, aby sme dávali každý zápas päť-šesť gólov. Pokiaľ od nás niekto očakáva takéto výsledky, nie som správnou osobou na tomto poste,“ doplnil Rossi.