NÁZOR: Nie je čas na 100 dní

Futbalisti AS Trenčín prežívajú náročné obdobie. Autor: SITA , Tomáš Somr

Bolo by nespravodlivé, aby si rekordný debakel v Žiline zlizli len dvaja noví tréneri na trenčianskej lavičke. Marčok a Cifranič boli na svojich postoch tri dni aj s cestou, čo je príliš krátky čas, aby mohli zásadnejšie ovplyvniť výkonnosť mužstva, vtlačiť hre svoje predstavy.

Vraví sa, že nová metla dobre metie. V tomto prípade sa efekt nedostavil. Zatiaľ platí, čo aj minulý týždeň: pustiť k vode Ševelu sa javí ako pochybný i riskantný krok.

V Trenčíne sa niekoľko rokov darilo po každej sezóne zaplátať diery po odchádzajúcich hráčoch, klub bol pre mnohých len prestupnou stanicou. Už zabehaný systém zlyhal prvý raz pred rokom. Trenčín bol vtedy na tom podobne a obhajoval titul. Ševela na lavičke prežil, klub ho podržal. Na jar potom, po jeseni siedmy tím, vytiahol na tretiu, pohárovú priečku.

Vedenie klubu už neprejavilo podobnú trpezlivosť. Nastal čas precitnúť zo sladkého sna.

Majstrovská éra sa skončila. Už vlani. Môže sa vrátiť, ale nebude to len vec kouča.

Mužstvo túto sezónu nevyhrávalo, ale nikdy sa nerozsypalo ako v Žiline. Tréner Guľa pochválil súpera. Bodaj by nie po takom výsledku. Čím bol súper silnejší, tým cennejšia je vysoká výhra. Aj noví trenčianski tréneri svojich za hru vyzdvihli, hoci za sedem rokov od návratu do ligy ich tím taký výprask neschytal. V ďalších týždňoch budú potrebovať najmä výsledky.

Niet im čo závidieť. Majú málo skúseností a nedostanú ani tradičných sto dní. Pretože keď uplynú, už bude hlboká zima. AS musí začať zbierať body, lebo ak by pokračoval ako doteraz, môže sa rozlúčiť s miestom v prvej šestke. To mu, mimochodom, už reálne hrozí.