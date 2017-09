Žilina vyrukuje na Trenčín s novým kanonierom

Do Senice sa vrátil Ladislav Hudec, ktorý už v klube pôsobil na jeseň 2009, keď mužstvo postúpilo do prvej ligy. Skúsený tréner sa pokúsi zastaviť senický pád. Po neúspechu v pohári čaká Seničanov stretnutie v Michalovciach. Proti tomuto súperovi sa im celkom darí, zo šiestich vzájomných ligových súbojov Michalovce vyhrali len raz, pred takmer dva a pol rokom. Odvtedy Zemplín nielenže nezvíťazil, ale nestrelil Senici ani gól.

Trénerskú premiéru na prvoligovej scéne zažije dvojica Roman Marčok (35) a Vladimír Cifranič (42), prvý z nej v úlohe hlavného kouča. Obaja pracovali predtým v trenčianskom klube s mládežou. Nahradili Martina Ševelu, ktorý priviedol AS Trenčín k dvom titulom. Už ich krst bude náročný, začínajú v šlágri kola na žilinskej umelej tráve.

V sobotu večer to bude súboj posledných majstrov, ktorým sa však v úvode sezóny príliš nedarilo a momentálne im patria miesta v druhej polovici tabuľky. „Nebude to jednoduché, ale Žiline to neuľahčíme. Na zápas sa veľmi tešíme. Žilina je súper, ktorý chce hrať futbal,“ vyjadril sa na klubovej stránke Cifranič.

Dva posledné zápasy týchto súperov v Žiline sa skončili jasnými víťazstvami domácich – 3:0 a 4:0. Aj v žilinskom tíme nastala v týždni zmena, privítali v ňom strelca Miloša Lačného, ktorý donedávna ešte pôsobil v Ružomberku a s klubom sa dohodol na ukončení zmluvy.

V stredu si odkrútil žilinskú premiéru v pohárovom zápase na pôde štvrtoligovej Závažnej Poruby. Favorit si v ňom schuti zastrieľal a vyhral 11:0. Lačný si zahral v prvom polčase a stihol prekonať domáceho brankára tri razy. „Som prekvapený, vo svojom prvom polčase v našom tíme doň rýchlo zapadol,“ skonštatoval žilinský tréner Adrián Guľa.