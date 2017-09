Nechcený v Ružomberku, dobrý pre Žilinu? Lačný si oblečie dres majtra

„S trénerom Guľom aj s klubom sme boli v kontakte už dlhšie. Som rád, že tu môžem byť. Mám vždy tie najvyššie ambície. Budem sa snažiť rýchlo zapadnúť a podávať dobré výkony. Je to pre mňa krok vpred. V Ružomberku som bol dlhý čas,“ povedal 29-ročný útočník.

Rodák z Levoče odohral v sezóne 2017/2018 v ružomberskom drese 9 súťažných zápasov, v ktorých strelil štyri góly. Na ihrisku však strávil dovedna iba 528 minút. Po odchode z Liptova priznal, že nebol spokojný s istými vecami, medzi ktorými bola aj jeho minutáž na trávniku.

„Už v zime sme prvýkrát uvažovali o Milošovi, pretože Ružomberok sa zaujímal o Haskiča. Vtedy sme rozmýšľali nad výmenou, no nepodarilo sa to zrealizovať. Vzhľadom na to, že Miloš predčasne ukončil svoje pôsobenie v Ružomberku, vrátili sme sa k tejto alternatíve. Prispeli k tomu aj mierne problémy u Yusufa Otubanja a okrem Sama Mráza sme nemali iné možnosti. Trh s voľnými hráčmi, keďže už je po prestupovom termíne, je obmedzený a neponúkal iné možnosti. Preto sme získali Miloša, zatiaľ do konca sezóny. Následne uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať,“ uviedol športový manažér MŠK Karol Belaník a doplnil:

„Miloš už má niečo za sebou, má bohaté skúsenosti zo zahraničných angažmánov. Očakávame od neho góly.“

Hráčom MŠK Žilina nevyšiel vstup do nového súťažného ročníka. Zverenci trénera Adriána Guľu nestačili v 2. predkole Ligy majstrov na dánsky FC Kodaň a rozlúčili sa s pohárovou Európou. V najvyššej slovenskej súťaži nezabodovali v prvých troch kolách Fortuna ligy, po sobotňajšom víťazstve v Podbrezovej (4:2) a dosiaľ odohraných siedmich dueloch patrí klubu spod Dubňa v tabuľke 7. miesto s 9 bodmi. Na lídra z Nitry má Žilina sedembodový odstup.

Bývalý mládežnícky reprezentant Miloš Lačný pred návratom do MFK Ružomberok pôsobil na klubovej úrovni v poľskom Slasku Vroclav a v kazašskom Kajrate Almaty, predtým v bieloruskom Nemane Grodno, v pražskej Sparte, škótskom Dundee United a aj v Slovane Bratislava.