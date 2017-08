Na konte má už štrnásť núl. Brankár Hroššo ťahá futbalistov Nitry

Po postupe futbalistov Nitry do najvyššej súťaže ešte neťahal loptu zo svojej siete. Už v piatich zápasoch si udržal čisté konto (450 minút) a výrazne pomohol nováčikovi k senzačnému vedeniu v súťaži.

Do Nitry ste sa vrátili na začiatku roka. V druhej lige ste na jar v 16 stretnutiach vychytali deväťkrát nulu. Takže v tomto roku ich máte dovedna už štrnásť. Kde sa vám chytalo ťažšie – v prvoligovej či druholigovej bránke?

Je to rozdiel, prvá liga je náročnejšia, sledovanejšia, hrajú v nej kvalitnejší futbalisti. Ale ani zápasy v nižšej súťaži neboli jednoduché. Každého brankára vždy poteší, keď nedostane gól. Navyše sme do posledného kola hrali o postup, čo bola náročná situácia. Aj so šťastím sme ju zvládli.

Pociťujete väčší tlak v prvej lige, ktorá je sledovanejšia?

Mám už dosť skúseností, aby som sa dokázal s tlakom vyrovnať. Brankár to má možno ťažšie preto, lebo sa od neho čaká, že nejaké góly chytí, berie sa to ako samozrejmosť. Ale keď inkasuje, každý rieši, či mohol gólu zabrániť, či to náhodou nebola jeho chyba.

Nitriansky brankár Lukáš Hroššo si drží čisté konto 613 minút. Autor: SITA, Martin Havran

Pred návratom do Nitry, kde ste začínali s veľkým futbalom, ste pôsobili niekoľko sezón v Česku, v Liberci a v Dukle Praha. Bola česká liga kvalitnejšia ako slovenská?

Je kvalitnejšia. Má lepšie zázemie, záujem fanúšikov je vyšší, sú štadióny, na ktorých bývajú zápasy pravidelne vypredané, v tímoch sú lepší futbalisti. Každý, kto sleduje českú ligu, vie, že toto leto niektoré popredné kluby výrazne investovali do posíl a sú v porovnaní s nami niekde inde.

Prečo ste sa rozhodli vrátiť do slovenskej ligy a dokonca do druholigovej súťaže?

Potreboval som pravidelne chytávať. Bol som dlho zranený a ťažko som sa v Dukle vracal do bránky. Naskytla sa možnosť pomôcť Nitre, kde som zatiaľ strávil najviac futbalového času. Poradil som sa s rodinou a rozhodli sme sa vrátiť domov.

Pôsobíte v slovenskej súťaži po krátkej pauze. Postrehli ste nejaký rozdiel v porovnaní s minulosťou?

V Nitre som bol milo prekvapený z podmienok, ktoré som tam našiel. Hrala v druhej lige, ale po príchode trénera Galáda sme mali utvorené prvoligové podmienky. Fungovalo to približne tak, ako keď som tu pôsobil aj predtým v prvej lige. Upútal ma tiež fakt, že hoci som nebol v Česku až tak dlho, spoznal som po návrate možno dvoch hráčov. Nielen v Nitre, ale aj v iných tímoch nastali veľké zmeny. Je v nich kopa mladých hráčov.

Je to dobrý trend?

Mnohí mladí sú šikovní a je dobré, že dostávajú priestor. Na druhej strane však v mužstvách musia byť aj starší a skúsenejší futbalisti. Tí mi trochu v mužstvách chýbajú. Aj keď som začínal v Nitre, mali sme v tíme aspoň polovicu skúsených hráčov, od ktorých sme sa mohli učiť. Je chybou, keď sa na Slovensku berie tridsiatnik ako starý hráč. Takto to v zahraničí nefunguje, aj futbalisti v staršom veku majú vysokú výkonnosť a aj dôveru.

Nitra sa dostala do najvyššej súťaže vďaka tomu, že víťazný tím druhej ligy VSS Košice zanikol. Teraz sa senzačne usadila na čele súťaže. Aj vás prekvapuje táto situácia?

Samozrejme, s takým skvelým štartom sme nerátali. Už postup bol nečakaný. Keď som sa vrátil do Nitry, hovorilo sa, že tréner za rok a pol pripraví mužstvo na najvyššiu súťaž. Nakoniec sme postúpili už po necelom polroku. Sme síce šťastní, že sme túto šancu dostali, ale to, že VSS skončili, mrzí aj mňa, pre slovenský futbal to nie je dobrá správa.

Je doterajšie postavenie tímu v súťaži najmä výsledkom nováčikovského elánu, alebo si podľa vás udržíte stabilnejšiu výkonnosť aj v nasledujúcich mesiacoch?

Veríme, že nejde o náhodu, ale všetko ukáže až čas. Máme mladé mužstvo a určite prídu aj jeho slabšie chviľky. Budeme robiť maximum, aby výkyvov vo výkonnosti bolo čo najmenej.

Po postupe futbalistov Nitry do najvyššej súťaže ešte brankár Lukáš Hroššo neťahal loptu zo svojej siete. Autor: SITA, Martin Havran

Pred vami je náročný zápas s Dunajskou Stredou. Udrží si mužstvo nulu na konte prehier a vy čisté konto?

To si všetci želáme. Pokúsime sa vyhrať pred domácimi fanúšikmi, ale vieme, že nič ľahké nás nečaká. DAC som videl v minulom zápase proti Žiline. Je to húževnatý súper, stavia na tímovej hre, má aj niekoľko šikovných futbalistov. Tiež ťahá sériu bez prehry. Ideálne by bolo vyhrať a nedostať gól. Víťazstvo tímu a tri body sú však viac ako moje čisté konto, takže by som bral aj gól v mojej sieti, keby sme zvíťazili, ako remízu, hoci by som neinkasoval.

Nitrianske mužstvo naposledy pritiahlo do hľadiska na zápas so Zlatými Moravcami-Vrábľami vyše päťtisíc divákov…

Mali sme z toho veľkú radosť. Teraz hráme o prvé miesto, očakávam, že predchádzajúcu návštevu v sobotu ešte prekonáme. Aj z Dunajskej Stredy príde akiste veľa fanúšikov, ale my veríme, že ich naši prekričia.