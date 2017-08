Žilina čaká na obrat s Trnavou. Naposledy jej dala sedem gólov

Futbalisti MŠK Žilina v minulom ročníku vo všetkých troch zápasoch zdolali Spartak Trnava. Na domácej pôde mu naposledy dokonca pripravili šokujúci debakel – vyhrali 7:0. Teraz sú oba tímy v nečakanej situácii.

Trnavčania v uplynulom kole padli na druhé miesto tabuľky po prvej prehre sezóny s bratislavským Slovanom, žilinský obhajca titulu sa trápi a patrí mu až predposledná priečka. Na Trnave sa potrebuje chytiť a začať zbierať body.

Taký zlý štart majstra v novom ročníku história najvyššej slovenskej súťaže ešte nepamätá.

„Nevyplakávame, nedívame sa do minulosti, že sme boli majstri, to už nikoho nezaujíma. Vzostup príde, no musíme sa prehrýzť aj týmto obdobím,“ vyjadril sa žilinský tréner Adrián Guľa v rozhovore na klubovej stránke.

Aktuálne sa nedarí ani predchádzajúcemu majstrovi AS Trenčín. Takisto vyhral doteraz len raz a má iba o bod viac ako Žilina. Navyše Trenčanov čaká zajtra náročný zápas na ružomberskej pôde.

Ak by sa aj sobotňajší zápas držal tradície, majú veľkú šancu: v jedenástich vzájomných zápasoch za sebou totiž s Ružomberkom neprehrali, v tejto sérii sú len tri remízy (všetky 1:1).

Ružomberčania, ktorí sa po vzájomnej dohode predčasne rozišli so svojím zakončovateľom Milošom Lačným, sa naposledy tešili z výhry nad Trenčínom pred štyrmi rokmi – 31. augusta 2013 vyhrali na súperovej pôde 1:0.

"Musíme zdvihnúť hlavy. Znova sa potrebujeme naštartovať. Ak budeme trpezliví, pôjdeme za našimi cieľmi, všetko sa zlomí v náš prospech,“ verí jedna z opôr trenčianskeho mužstva Jakub Paur.

Ťahákom kola bude aj zápas v Nitre, ktorá privíta Dunajskú Stredu. V tomto stretnutí pôjde o priamy súboj o prvé miesto tabuľky. Ak Nitrania vyhrajú, zostanú na čele. V prípade prehry ich preskočí ich súper, ale či sa dostane na prvé miesto rozhodnú aj zápasy Trnavy a Slovana.

Program 6. kola Dnes: 18.30 Žilina – Trnava (TV 213), sobota: 18.30 Ružomberok – Trenčín (RTVS), 19.00 Michalovce – Zlaté Moravce-Vráble, Nitra – Dunajská Streda, Prešov – Senica, nedeľa: 18.00 Slovan – Podbrezová (TV 213).