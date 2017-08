Žilina prehrala tri razy za rok. Teraz za tri týždne

Žilinskí futbalisti vyhrali v máji, v závere uplynulého ročníka na pôde Zlatých Moraviec hladko 4:1. Podali suverénny výkon, oslavovali titul, ktorý získali úplne jednoznačne, so šestnásťbodovým náskokom. Hoci odvtedy ubehli iba dva mesiace a dva týždne, všetko je inak.

V Zlatých Moravciach Žilinčanov tentoraz nepoznávali. Majster podal slabý výkon a podľahol 0:2. Zostal jediným mužstvom, ktoré nezískalo po troch kolách ani jediný bod, čo je šokujúci štart do najvyššej súťaže.

„Mužstvo, tak ako bolo v situácii majstrovskej, sa teraz dostalo do situácie, ktorú nepozná. Je to pre nás nová, odvrátená tvár futbalu," komentoval nepriaznivý vývoj žilinský tréner Adrián Guľa.

Žilinčanom sa nepodarilo udržať stabilitu a vyváženosť zostavy, odišli im v lete výrazné opory, hra stratila úspešnú tvár. Uplynulú sobotu sa predstavili v základnej žilinskej zostave len štyria hráči, ktorí nastúpili v Zlatých Moravciach aj nedávno. A už po necelej polhodine musel odstúpiť jeden z nich – Vavro. Donedávna ofenzívne naladený tím strelil len dva góly, horšie sú na tom iba Michalovce, ktoré ešte ako jediné neskórovali.

„Rozhodla dôslednosť a razancia v oboch šestnástkach, to nám najviac chýbalo," domnieva sa Guľa.

ViOn podal sympatický výkon, chcel odčiniť predchádzajúcu prehru z Bratislavy, čo sa mu dokonale podarilo. Doterajšie rozpačité účinkovanie obhajcu titulu v lige je o to prekvapujúcejšie, že mal priaznivé vyžrebovanie. Nedokázal však bodovať s nováčikom a ani s dvoma tímami, ktoré v uplynulej sezóne obsadili dve posledné miesta tabuľky.

Žilinčania majú na konte už tri prehry. Presne toľko, ako v celom uplynulom ročníku. Najbližšie doma privítajú Senicu, teda ďalšieho príjemného súpera, ktorý skončil v lige hneď nad Zlatými Moravcami-Vrábľami a Prešovom, na 9. mieste. Zatiaľ vybojovala v novom ročníku iba bod. MŠK sa ponúka reálna šanca aspoň výsledkovo sa chytiť.

Jedna z opôr žilinského mužstva Jakub Holúbek si myslí, že mužstvo podalo v Zlatých Moravciach najslabší výkon v doterajšom priebehu sezóny. Verí, že všetko sa čoskoro vráti do očakávaného scenára. „Prežívame ťažké obdobie, no tak ako sme sa do neho dostali sami, sami sa z neho aj dostaneme von," vyhlásil.

Aj Guľa upozorňuje, že jeho tím sa už musí pozerať dopredu. „Mysľou už musíme byť pri ďalšom zápase, ktorý odohráme doma a s podporou našich fanúšikov ho zvládnuť. Samozrejme, tých prajných, ktorí stoja za mužstvom, aj keď sa nedarí," zdôraznil po zápase v Zlatých Moravciach.