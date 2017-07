Rendla po ročnej pauze opäť na trávniku. Už tie operácie ani nerátam

V letnej príprave „železiarov“ na novú sezónu nastúpil koncom júna v prípravnom dueli proti druholigovému Liptovskému Mikulášu. Následne proti FK Pohronie nehral, ale vo štvrtok skóroval v 81. min v zápase proti poľskému TS Podbeskidzie Bielsko-Biala a spečatil víťazstvo mužstva z Horehronia 2:0.

„Odohral som už dva zápasy po dvadsať – dvadsaťpäť minút. Som rád, že zatiaľ je to bez bolesti a aj tréningy vyzerajú dobre. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Budem sa snažiť udržať sa čo najviac fit,“ cituje oficiálna internetová stránka podbrezovského klubu slová 26-ročného útočníka, ktorému gól môže iba pomôcť: „Určite je to povzbudivý moment, že sa oplatí pokračovať v práci a tvrdo na sebe makať.“

Pre rodáka z Banskej Bystrice bol rok bez futbalu veľmi dlhým a náročným obdobím. Navyše, nie úplne všetko išlo podľa plánu. „Bolo to trochu zdĺhavé, pretože ma zdržali nejaké komplikácie. Ako vždy. Bolo to ťažké. Vždy je ťažšie dostať sa zo zranenia ako normálne trénovať s chalanmi. Je to náročnejšie na psychiku, ale aj fyzicky sa dostať do formy, nabrať znova tie svaly a rozhýbať celé telo. Už som si však na to zvykol,“ ozrejmil Rendla, ktorý má za sebou viacero zranení: "Už tie operácie ani nerátam. Teraz naposledy som mal operáciu pravého kolena, ktorú mi najprv urobili viac-menej zle, pretože sa mi nedalo vystrieť koleno. Potom som potreboval ešte jednu, spraviť nejaké nápravy, aby sa kolenu vrátila plná funkčnosť,“ opísal peripetie bývalý hráč holandského klubu FC Twente Enschede.

Do novej sezóny je odhodlaný a pripravený pomôcť tímu, ako len bude môcť a telo mu dovolí. "Ak bude tréner Praženica so mnou rátať a budem zdravý, tak určite si trúfam odohrať čo najviac. Uvidíme, kedy sa vráti forma. Je to samozrejme po dlhom zranení ťažké a ja som ich nemal málo. Vždy je veľmi ťažké sa dostať naspäť a ešte ťažšie zostať fit,“ dodal Andrej Rendla.