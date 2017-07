Podolák odmietol 1 milión eur za Košice. Budúcnosť VSS neistá

Víťaz uplynulej sezóny II. ligy FC VSS Košice, ktorý získal právo na štart v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži Fortuna lige, no napokon nesplnil požadované podmienky, sa stále borí s existenčnými problémami.

Prezident spomenutého klubu Blažej Podolák podľa informácie denníka Korzár mohol za jeden milión eur previesť FC VSS na košických podnikateľov, ktorí ho chceli finančne stabilizovať a postupne aj dostať do najvyššej súťaže. Rokovania však stroskotali, a tak je zatiaľ nezodpovedanou otázkou, či zadlžený klub vôbec nastúpi do nového ročníka II. ligy či dokonca III. ligy 2017/2018.

Skupina košických podnikateľov nedávno viackrát rokovala s Blažejom Podolákom o prevzatí klubu. Napriek zvýšeniu ich pôvodnej ponuky zo 600 000, neskôr 700 000 až na 1 milión eur, ktoré by všetky išli na zaplatenie podlžností klubu, sa však prezident FC VSS po konzultáciách so svojím bratom Marcelom klubu napokon nevzdal. „Máte dobré informácie, ale vôbec sa mi o tom nechce hovoriť,“ potvrdil pre denník Korzár človek oboznámený s týmito rokovaniami.

Zatiaľ nevedno, čo bude ďalej s košickým klubom. FC VSS Košice sa napriek pôvodným informáciám v pondelok ako nateraz posledný 212. tím predsa len prihlásil do slovenskej pohárovej futbalovej súťaže s názvom Slovnaft Cup. Súpera spoznajú Košičania po utorňajšom žrebe v bratislavskom sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ). „Seniorské A-mužstvo však zatiaľ stále netrénuje, rovnako tak ani mládežnícke tímy. Okolo najtalentovanejších mládežníckych hráčov FC VSS sa však už pohybujú rôzni agenti a funkcionári viacerých slovenských ligových klubov. Mestské zastupiteľstvo nedávno odňalo klubu štvrtinu z tohtoročnej dotácie 300-tisíc eur, ktorá pôjde pre mládež FC Lokomotíva Košice. Ďalších 120 000 eur je určených na prerozdelenie do tých košických klubov, do ktorých po možnom zániku ‚žlto-modrého‘ klubu prestúpia jeho hráči z rôznych mládežníckych kategórií,“ informuje denník Korzár.