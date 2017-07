Tréner Žiliny Guľa: Kodaň sa dá zdolať i vyradiť

Na domácom trávniku privítajú FC Kodaň. Uplynulý víkend podľahli Žilinčania v príprave Slavii Praha 0:4. „Ukázalo sa, že nás čaká stále veľa práce,“ komentoval stretnutie žilinský tréner Adrián Guľa.

Neznepokojuje vás pred štartom sezóny hladká prehra v súperení slovenského a českého majstra?

Bolo to prestížne stretnutie, výsledkovo sme ho nezvládli, prehra ma mrzí, ale ani hra nebola podľa našich predstáv. Vyskytli sa aj nejaké objektívne príčiny, ktoré musíme brať do úvahy. Pre nás je podstatné, ako sa z toho poučíme. Súťažné zápasy s takýmito súpermi budeme hrať určite inak.

Nevyjadruje výsledok reálny rozdiel v sile dvoch majstrov?

Odráža situáciu v danom momente. Slavia je skúsenejšia a aj trošku ďalej v príprave na sezónu i aktuálnym kádrom. Z reprezentácie do 21 rokov sa vrátili naši hráči, trénovali s nami dva dni, naše nastavenie nebolo úplne optimálne. Urobili sme veľa individuálnych chýb. V každom prípade sme chceli dosiahnuť lepší výsledok.

Veľa gólov ste inkasovali aj v zápase s tímom, ktorý ste vystriedali na domácom tróne. AS Trenčín vás zdolal 6:3…

Bol to príliš ofenzívny zápas. Deväť našich futbalistov bolo na reprezentačných zrazoch, nastúpili sme zväčša s hráčmi z béčka a devätnástky. Bolo dobré, že sme ich videli v akcii s kvalitným súperom. To všetko prináša poznatky, ktoré sú v procese prípravy a budovania veľmi cenné. Hoci sme majstri, stále máme mužstvo, ktoré sa formuje, veľa sa učí, musíme takéto konfrontácie vyhľadávať. Trenčania začali v pohári skôr, pre nich to bola generálka na Európsku ligu.

Ako vnímate doterajšiu prípravu?

Je dôležité, že v nej dostali šancu viacerí hráči zo širšieho kádra, aj z akadémie. Mali sme súperov, ktorí nás preverili, ešte nás čaká zápas s Olomoucom. V tejto časti prípravy však už robíme kroky, aby sme sa dobre nachystali na Kodaň, dolaďujeme detaily. Toto je pre nás najdôležitejší dvojzápas. Nie všetci hráči boli v uplynulých týždňoch rovnako zaťažení. Chceme, aby boli teraz všetci dobre pripravení fyzicky, technicko-takticky i emočne a prinieslo nám to dobrý výsledok.

Vo vašom kádri nenastalo zatiaľ veľa zmien. Odchádza však Hlohovský do druholigového kórejského tímu Seongnam. Vraj nie ste príliš nadšený z tohto prestupu…

Bol to pre nás dôležitý hráč, stačí si zobrať jeho štatistiky, v ofenzíve, produktivite… Keď bol Hlohovského odchod ešte na vážkach, robili sme všetko pre to, aby zostal. Podľa mňa stále mal čo nášmu mužstvu dať. Na druhej strane, keď sa všetko vyvŕbilo takto, pripravíme iného hráča do nášho systému. Rovnako ako sme to zvládli v prípade devätnásťgólového Jeliča alebo Škriniara či Bénesa.

Vnímete Hlohovského odchod pred zápasom s Kodaňou ako citeľné oslabenie?

To sa ukáže až v zápase. Mohol vypadnúť aj kvôli zraneniu, museli by sme ho takisto nahradiť. Je to realita, situácia je jasná, máme iných hráčov, ktorým sa otvorili dvere.

Spomínali sa aj iné mená, ktoré by mohli opustiť tím. Budete teraz čakať na súboj s Kodaňou a ďalšie prípadné zmeny sa budú riešiť až potom?

Nemám teraz bližšie informácie o vážnejšom záujme o našich hráčov. Sústredíme sa na Kodaň, to je pre nás zápas vysokého rangu, čo bude potom, sa uvidí.

Už ste spomenuli, že až deviati hráči mali reprezentačné povinnosti. Už ste kompletní?

Kompletní budeme od utorka. Posledný sa pripojí Mabouka, bol na Pohári konfederácií a dostal o tri dni viac voľna. Všetci hráči sú v poriadku, nemajú zdravotné problémy, ale u niektorých musíme brať do úvahy ich doterajšie zaťaženie, pokračujú prakticky bez dovolenky, potrebujú trošku iný prístup.

Od žrebu predkola Ligy majstrov už prešiel nejaký čas. Získali ste podrobnejšie informácie o súperovi z Kodane?

Máme dosť informácií, videl som ho aj na vlastné oči teraz v nedeľu v zápase s Grazom. Vieme, že mužstvo má veľmi dobré futbalové parametre, hralo naposledy v skupine Ligy majstrov. O všetkom sa však vždy rozhodne na ihrisku.

Pred stretnutím hovorí veľa vecí pre Kodaň. Čo podľa vás v prospech Žiliny?

Možno práve to, že nie sme favoritom. Máme svoju kvalitu, ktorá je podceňovaná. Máme svoj herný štýl, proti ktorému nie je jednoduché hrať. Dôverujeme si, nechýba nám motivácia, túžba presadiť sa aj na medzinárodnej scéne. Zavše je viac srdce, vášeň, entuziazmus. Nerozhoduje vždy len renking a káder nabitý finančne zaujímavými hráčmi. Doma sa môžeme porovnávať s hocikým. Spoliehame sa aj na fanúšikov, v minulej sezóne stáli pri nás, vstupenky sú za prístupnú cenu, takýto zápas vnímame aj ako odmenu za ich podporu.

Čo umelý trávnik? Považujete ho za výhodu?

Áno, môžeme ho zaradiť do výpočtu plusov. Niekedy môžu v takýchto súbojoch rozhodovať aj detaily.

Na čo si teda trúfate?

Kodaň má dobré mužstvo, ale nie je to tím z inej galaxie. Som presvedčený, že sa dá nielen zdolať, ale aj vyradiť.