Vittek sa teší na oživenie rivality. Chváli prácu českých klubov

Premiérovo od rozdelenia Československa sa uskutoční duel o tzv. Česko-slovenský superpohár, a to medzi víťazom Českého a Slovenského pohára.

V piatok 23. júna od 18.00 h sa o prvú konfrontáciu postarajú na trávniku v Uherskom Hradišti FC Fastav Zlín a ŠK Slovan Bratislava. Kým Zlínčania triumfovali v národnej pohárovej súťaži s názvom MOL Cup, „belasí“ uspeli v Slovnaft Cupe.

Pravdepodobne najzvučnejšie meno na súpiskách oboch spomenutých klubov, útočník Slovana Róbert Vittek si nový projekt pochvaľuje. „Je to výborná vec. Škoda, že sa to nezrealizovalo už skôr. Myslím si, že je to skvelé spestrenie a zasa trochu ožije rivalita medzi Českom a Slovenskom,“ uviedol v rozhovore pre web iDnes.cz 35-ročný Vittek a pokračoval:

„Cítim, že české kluby pracujú koncepčnejšie ako slovenské. Aj preto mala Plzeň, Sparta či Liberec úspechy v európskom meradle. Je to vidieť aj na Zlíne, ktorý sa priamo kvalifikoval do skupinovej fázy Európskej ligy 2017/2018.“

So štyrmi gólmi najlepší strelec Slovenska na majstrovstvách sveta 2010 v JAR a s 23 presnými zásahmi najlepší kanonier v histórii slovenskej reprezentácie je však nespokojný s termínom, v ktorom sa hrá o Česko-slovenský superpohár.

„Pre Zlín to bude skôr začiatok prípravy, my v Slovane to zasa máme ako generálku na úvodné stretnutie prvého predkola Európskej ligy, ktoré na nás čaká už na budúci týždeň vo štvrtok v Arménsku proti Pjuniku Jerevan. Inokedy sa však asi hrať nedalo,“ skonštatoval pred piatkovým súbojom v Uherskom Hradišti Róbert Vittek, ktorý nastúpil za slovenskú reprezentáciu 82-krát. Ďalšie štarty v najcennejšom drese už asi nepridá.

„Nad tým vôbec nepremýšľam. Uzavrel som si túto tému akosi v sebe a neriešim to. Mrzí ma, že tá rozlúčka neprebehla trochu inak, ale človek si nenavyberá. Snažím sa nerobiť si z toho ťažkú hlavu, sú predsa aj dôležitejšie veci ako futbal.“

Skúsený slovenský futbalový útočník, ktorý na klubovej úrovni pôsobil v Nemecku, Francúzsku, Turecku i Maďarsku, je doslova prepojený so Slovanom Bratislava. V belasom drese účinkoval v troch rôznych etapách aktívnej hráčskej kariéry. O dva roky oslávi klub vzácne jubileum – 100. výročie od založenia. Na otázku, či aj s Vittekom v kádri, bratislavský rodák pre iDnes.cz poznamenal:

„Pokiaľ mi vydrží zdravie a športová forma, tak by som sa toho ako aktívny hráč rád dožil. Slovanu som odovzdal veľa, myslím si, že som klubu dosť pomohol. Čo však bude za dva roky, neviem. Musel by byť záujem z obidvoch strán. Koncom tohto mesiaca sa mi končí zmluva. Určite chcem ďalej na trávnikoch pokračovať, ale netuším, či to bude v Slovane.“