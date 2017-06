Talenty prinášajú peniaze. Kluby na ne dostanú dva milióny

Má Slovensko dostatok futbalových talentov? Venujú im v kluboch potrebnú pozornosť? Majú podmienky na to, aby v nich vyrástol nový Hamšík či Vittek?

Akadémií bude dvanásť

Od budúceho ročníka bude pôsobiť na Slovensku dvanásť akadémií. Vo viacerých kluboch už ich činnosť rozbehli, teraz začnú platiť prísnejšie pravidlá a zvýši sa podpora štátu. Súvisí to s novým systémom financovania. Dotácie na výchovu talentov budú rok čo rok stúpať. Pomoc získajú kluby, ktoré spĺňajú infraštrukturálne i športové kritériá. Ich tímy musia pôsobiť v najvyšších mládežníckych súťažiach. A muži hrať v prvej alebo druhej lige.

„Chceme sa posunúť do vyššej kvality, cieľom je, aby sa v akadémiách sústredila slovenská mládežnícka špička. Keď v menších kluboch vyskočia talentovaní chlapci a dievčatá, mali by nájsť v akadémiách svoje miesto,“ vysvetľuje hlavný zámer technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Greguš, ktorý predtým pôsobil aj na poste trénera mládežníckych reprezentácií.

Jeho slová dopĺňa šéftréner mládeže SFZ Samuel Slovák. „Do akadémií budú prúdiť väčšie peniaze, ale zvýšia sa aj nároky na infraštruktúru či na prácu trénerov. Prínos nového modelu vidím najmä v tom, že väčšiu podporu získajú aj stredné a menšie kluby, ktoré vychovávajú talentovaných futbalistov.“

Od jedného vzorového útvaru upustili

Dlhší čas sa viedli diskusie o tom, koľko akadémií by malo fungovať na Slovensku. „U nás je tradícia klubovej výchovy mladých hráčov. Platí to o Nitre, Trnave, Slovane, Žiline, Košiciach i ďalších. Preto sme zvolili model akadémií pri kluboch, to je pre nás prirodzenejšie,“ pokračuje Slovák, bývalý úspešný futbalista a reprezentant.

Aj preto SFZ nepristúpil k vybudovania celoslovenskej vzorovej akadémie, ktorá mala byť na západnom Slovensku a koncentrovala by slovenskú mládežnícku špičku. „Vo vyspelých krajinách je tento model už prekonaný a aj národné futbalové asociácie podporujú viac akadémie pri kluboch. Tie majú okrem iného výhodu v tom, že deti zväčša zostávajú v regióne, kde žijú so svojimi rodičmi. Aj kluby by sa len ťažko vzdávali svojich talentovaných futbalistov.“

V budúcej sezóne v každej z dvanástich akadémií naskočí na účte suma vo výške 80-tisíc eur, v ďalšom ročníku stúpne o desať tisíc eur a v ročníku 2019/20 to už bude rovných 100-tisíc. Štát poskytne klubom od augusta prostredníctvom SFZ bezmála dva milióny eur na prípravu talentovaných futbalistov. V tejto sume je zahrnutá aj podpora ostatným klubom, nielen akadémiám. V nasledujúcej sezóne (2019/2020) sa už vyšplhá na 2 357 000 eur.

Na kluby už netreba tlačiť

Pre väčšinu klubov je dotácia zo zväzu len časťou rozpočtu, z ktorého čerpajú financie na mládež. Investujú aj zo svojich zdrojov. „Chceme ich čo najviac finančne odbremeniť, lebo mládež si zaslúži väčšiu pozornosť. Vyžaduje si to nemálo prostriedkov, ktoré idú na ihriská, trénerov a podobne,“ zdôrazňuje Slovák. „Pribúda klubov, ktoré si čoraz viac uvedomujú, že len cestou výchovy kvalitných mladých futbalistov sa dostanú do lepších podmienok a aj čiastočnej finančnej nezávislosti. Dobrá práca s mládežou sa stáva aj istým modelom financovania klubu.“

Kde budú akadémie

Pri ktorých kluboch budú pôsobiť v novej sezóne akadémie? Budú to kluby, ktorých výbery hrali v celoslovenskej dorasteneckej súťaži. Pôsobilo v nej štrnásť účastníkov, z nich vypadnú VSS Košice, ktoré obsadili posledné miesto a oznámili, že končia s mládežníckym futbalom. Z trinástich ďalších klubov ešte jeden podľa vopred daných kritérií túto spoločnosť opustí. V hre sú tieto kluby: FC Nitra, Zemplín Michalovce, Tatran Prešov, Slovan Bratislava, MFK Ružomberok, MŠK Žilina, DAC Dunajská Streda, AS Trenčín, Spartak Trnava, Partizán Bardejov, Dukla Banská Bystrica, Železiarne Podbrezová, FK Senica. Uvádzame ich v poradí, v akom skončili v dlhodobej súťaži.

Podľa Slováka sa v posledných rokoch v kluboch práca s mládežou skvalitnila. „Viac sa venujú talentom a my im chceme v tom pomáhať. Nemusíme na ne príliš tlačiť, samy vedia, že musia vychovať čo najviac kvalitných hráčov. Je lepšie investovať do vlastného hráča ako kupovať priemerného futbalistu zo zahraničia.“

Tento systém ako prví nastavili v Žiline a prináša im prvé výsledky. V poslednom období práve MŠK pripravil najviac hráčov do slovenských mládežníckych reprezentácií. Ale aj predal šikovných futbalistov do zahraničia (Bénes, Škriniar…), čím si výrazne vylepšil rozpočet.

Kontrola bude prísnejšia

Čo čaká kluby od nasledujúcej sezóny?

„Musia požiadať o udelenie licencie,“ vraví Greguš. „Predpokladom bude, aby spĺňali prísne kritériá. Prvou podmienkou je, aby ich žiacke a dorastenecké výbery pôsobili v najvyšších republikových súťažiach. Akadémie musia mať svoje internáty, celotýždňovú starostlivosť o mladých hráčov, systém individuálnych tréningov, špeciálny štúdijný plán. Samozrejme, aj vyhovujúcu infraštruktúru, ihriská, telocvične, podmienky na regeneráciu, ale aj personálne zabezpečenie, kvalifikovaných trénerov a podobne.“

V dorasteneckej lige hrá aktuálne štrnásť tímov, tento počet od najbližšej sezóny klesne o dva podľa vopred určeného systému hodnotenia. Zväz zároveň chystá prísnejšie kontroly dodržiavania podmienok tréningového procesu.

Vedie Nitra, aktuálne dominuje Žilina Ján Greguš sa celú svoju profesionálnu futbalovú kariéru venuje práci s talentovanými futbalistami. Viac ako dvadsať rokov si robil podrobné záznamy o tom, koľko reprezentantov v mládežníckych tímoch vychovali kluby. Do úvahy bral len štarty hráčov v minimálne 50 percentách oficiálnych stretnutí. Historický rebríček vedú Nitrania, ktorí „dodali“ do reprezentácií 206 mladých futbalistov. V posledných rokoch efektivita ich práce poklesla. Od roku 2009 jasne dominujú Žilinčania, patrí im celkovo druhé miesto s 201 talentami. V ročníku 2015/1016 z ich klubu prišlo do mládežníckych reprezentácií 20 futbalistov, z Trenčína 14 a zo Slovana a Trnavy po 12. Za vyše dve desaťročia (1995 – 2016) vychovalo aspoň jedného mládežníckeho reprezentanta 43 klubov. Poradie na prvých miestach podľa počtu hráčov pôsobiacich v niektorej z mládežníckych reprezentácií: 1. Nitra 206 2. Žilina 201 3. Slovan 199 4. Inter 161 5. VSS Košice 146 6. Prešov 141 7. Trnava 140 8. Banská Bystrica 124 9. Dubnica 110 10. Trenčín 106 11. Ružomberok 79

„Doteraz sme dostávali z klubov plány a vyhodnotenia, ale nedokázali sme pri množstve mládežníckych útvarov skontrolovať, aká bola realita. To sa teraz zmení. Menovali sme troch odborníkov, ktorí budú koordinátormi tréningového procesu v jednotlivých oblastiach. Neohlásení budú navštevovať kluby a kontrolovať, či sa dodržiavajú plány i kvalitatívne kritériá. Chceme, aby sa všade trénovalo na úrovni, v súlade s modernými trendmi,“ tvrdí Greguš.

Taký talent ako Dubovský chýba

Peniaze budú prúdiť do klubov podľa nového kľúča a budú účelovo viazané. „To znamená, že sa môžu využiť len na mládež. V minulosti sa stávalo, že klub dostal peniaze na plat mládežníckeho trénera a zaplatil z nich plyn a elektrinu. To sa nesmie opakovať, budeme posielať peniaze priamo na účty trénerov,“ vraví technický riaditeľ zväzu.

Greguš pracoval s mládežou od roku 1990 v nitrianskom klube, v deväťdesiatych rokoch minulého storočia s mladšími i staršími dorastencami vybojoval štyri tituly majstra Slovenska.

„Porovnával som v posledných rokoch situáciu v Česku a Slovensku. U nás hrá v najvyššej súťaži viac mladých hráčov. Súvisí to aj s tým, že v porovnaní s inými krajinami sme chudobnejší a kluby viac dávajú priestor odchovancom a talentovaným hráčom, je to lacnejšie. Skôr naskakujú aj do ligy. České kluby sú bohatšie a majú väčšie možnosti kúpiť si hotových hráčov.“

Podľa neho sa musí v budúcnosti zvýšiť najmä kvalita obsahu tréningu. To bude hlavná úloha akadémií. „Čo sa týka objemu, trénujeme rovnako ako v popredných futbalových krajinách,“ domnieva sa. „Talenty na Slovensku máme, ale chýbajú medzi nimi výrazné individuality. Akou bol napríklad kedysi Peter Dubovský. Keď prišiel so Slovanom do Nitry, okamžite upútal, za päť minút bolo všetkým jasné, že tento chlapec vyniká o hlavu nad ostatnými.“