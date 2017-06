Zmätky na východe? Nedostali sme od vás ani čiarku, odkazuje SFZ do Košíc

Ako je známe, Košičania prostredníctvom prezidenta FC VSS Blažeja Podoláka v utorok popoludní informovali, že ako klub končia svoju činnosť a okrem A-tímu neprihlásili ani jeden zo svojich mládežníckych mužstiev do súťaží, v ktorých pôsobili v uplynulom ročníku.

Napriek vyhláseniu „krachu“ košický klub napokon ešte do utorkovej polnoci stihol podať prihlášku do nastávajúcej sezóny Fortuna ligy 2017/2018, čo potvrdil aj výkonný riaditeľ Únie ligových klubov (riadiaca organizácia najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, pozn.) Michal Mertinyák slovami na webe fortunaliga.sk:

„V utorok večer krátko pred uplynutím termínu sme prostredníctvom elektronickej pošty od predstaviteľov FC VSS dostali prihlášku do Fortuna ligy aj podpísanú zmluvu o účasti v najvyššej súťaži. Znamená to, že licenčná komisia SFZ v rámci skráteného licenčného konania posúdi do 19. júna pripravenosť FC VSS, ako aj ďalších dvoch druholigistov, na pôsobenie v najvyššej súťaži. Termín na predloženie požadovanej dokumentácie uplynul takisto v utorok, a to nielen pre FC VSS Košice, ale aj pre ďalšie dva kluby II. ligy, teda FC Nitra a MFK Skalica.“

Mertinyák zároveň potvrdil, že majú záujem na tom, aby sa táto záležitosť vyriešila čo najrýchlejšie. „Je potrebné, aby nováčik bol schopný plniť si všetky záväzky, či už infraštruktúrne alebo finančné, vyplývajúce z účasti vo Fortuna lige. Po posúdení dokumentácie licenčnou komisiou SFZ sa touto otázkou bude zaoberať Prezídium Únie ligových klubov na svojom riadnom zasadnutí v stredu 21. júna 2017. Práve na tomto zasadnutí budeme riešiť aj otázku postupujúceho do Fortuna ligy.“

Každý tím však môže hrať najvyššu súťaž až po splnení všetkých potrebných podmienok pre udelenie licencie, samotná prihláška nestačí. „Z Košíc nám neprišiel ani jeden požadovaný doklad. Prihláška do súťaže nás nezaujíma, to nie je dokument, ktorý potrebujeme. Dostali sme na vedomie, že FC VSS podal prihlášku do súťaže tesne pred utorňajšou polnocou s nejakými technickými údajmi, ale v rámci dokumentácie, ktorú sme žiadali predložiť, sme nedostali ani čiarku, nič,“ cituje denník Šport slová tajomníka licenčnej komisie Slovenského futbalového zväzu Milana Vojteka, ktorý rezolútne poprel možnosť odkladu v schvaľovacom procese:

Odklad pre Košice vraj nehrozí

„To nehrozí, nevidím dôvod na žiaden odklad. Ak podklady do stanoveného času vedeli pripraviť Nitra i Skalica, neviem prečo by nemohli aj Košice. Z Únie ligových klubov im jasne oznámili, že dokumentáciu musia predložiť tak, aby 13. júna bola na zväze. Jediná možnosť, ktorá tu ešte je, že potrebné podklady prídu poštou. Ak podľa pečiatky bola odoslaná trebárs 12. júna, potom s ÚLK môžeme debatovať, či takéto dokumenty môžeme považovať za takú, ktorá tu mala byť 13. júna.“

Obsah podkladov z Nitry a Skalice (ak sa objavia, tak aj z Košíc) ešte len budú preverovať členovia licenčnej komisie SFZ. „Dôslednejšie je potrebné preveriť najmä finančné kritériá. Z pohľadu kompletnosti však môžem potvrdiť, že Nitra i Skalica poslali úplnú dokumentáciu. Teda všetko to, čo sme požadovali,“ poznamenal ďalej tajomník licenčnej komisie SFZ, ktorá bude v pondelok 19. júna preverovať dokumentácie Nitry a Skalice.

„Na základe toho vydáme písomné odporúčanie Únii ligových klubov. Čo sa týka Košíc, tak ÚLK môžeme dať iba stanovisko, že sme nemali čo preveriť. Zatiaľ totiž ničím nedisponujeme,“ dodal pre Šport Milan Vojtek.