VSS Košice napriek krachu podal prihlášku do Fortuna ligy

Víťaz II. ligy 2016/2017 FC VSS Košice síce vyhlásil krach, ale napokon podal prihlášku do nasledujúceho ročníka Fortuna ligy. Informuje o tom web najvyššej slovenskej futbalovej súťaže fortunaliga.sk.

„V utorok večer krátko pred uplynutím termínu sme prostredníctvom elektronickej pošty od predstaviteľov FC VSS dostali prihlášku do Fortuna ligy aj podpísanú zmluvu o účasti v najvyššej súťaži. Znamená to, že Licenčná komisia SFZ v rámci skráteného licenčného konania posúdi do 19. júna pripravenosť FC VSS, ako aj ďalších dvoch druholigistov, na pôsobenie v najvyššej súťaži. Termín na predloženie požadovanej dokumentácie uplynul takisto včera, a to nielen pre FC VSS Košice, ale aj pre ďalšie dva kluby II. ligy, teda FC Nitra a MFK Skalica,“ uviedol k aktuálnemu vývoju situácie výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák.

Mertinyák zároveň potvrdil, že majú záujem na tom, aby sa táto záležitosť vyriešila čo najrýchlejšie. "Je potrebné, aby nováčik bol schopný plniť si všetky záväzky, či už infraštruktúrne alebo finančné, vyplývajúce z účasti vo Fortuna lige. Po posúdení dokumentácie Licenčnou komisiou SFZ sa touto otázkou bude zaoberať Prezídium Únie ligových klubov na svojom riadnom zasadnutí 21. júna 2017. Práve na tomto zasadnutí budeme riešiť aj otázku postupujúceho do Fortuna ligy,“ dodal Michal Mertinyák.

Ešte v utorok popoludní v rozpore s vyššie uvedenými skutočnosťami Košičania prostredníctvom prezidenta Blažeja Podoláka informovali o tom, že ako klub končia svoju činnosť a okrem A-tímu neprihlásili ani jeden zo svojich mládežníckych tímov do súťaží, v ktorých pôsobili v uplynulej sezóne.

„Oznamujeme, že klub FC VSS Košice, a.s. nepodá prihlášky na ďalšiu sezónu ani na jedno mládežnícke mužstvo ako aj A-mužstvo seniorov. Verte nám, že toto rozhodnutie nebolo jednoduché a je pre nás veľmi emotívne najmä po toľkých rokoch investovania a tvrdej práce na poli juniorského a seniorského futbalu, s ktorým sme dosiahli nemalé úspechy. Oslovili sme viacero podnikateľov z nášho mesta, ale aj mimo neho, ako aj samotné vedenie mesta o finančnú, ako aj technickú pomoc pri získaní licencie zabezpečujúcej pôsobenie vo Fortuna lige, kde im bola ponúknutá možnosť sa stať taktiež akcionármi nášho klubu. Napriek našim snahám sa nám ich nepodarilo presvedčiť do stanoveného termínu na podanie žiadosti o udelenie licencie pre najvyššiu súťaž. Naše finančné možnosti, keďže už niekoľko rokov nemáme žiadnych sponzorov, sú obmedzené, ale napriek tomu sme robili všetko preto, aby klub pôsobil v najbližšom ročníku v najvyššej slovenskej súťaži a súťaž vrátil späť do Košíc,“ uviedol prezident košického klubu Blažej Podolák na klubovom webe.