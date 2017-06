Slovan získal Filipa Hološka. Skúsený útočník dostal dvojročný kontrakt

So 105 ligovými gólmi je Hološko súčasťou elitného Klubu ligových kanonierov. Od roku 2002 pôsobil v zahraničí – v Liberci, Manisaspore, Besiktasi Istanbul, Istanbule BB, Rizespore a naposledy v FC Sydney, s ktorým získal austrálsky titul.

"Sme veľmi radi, že sme dospeli k dohode s Filipom Hološkom a podpísali s ním dvojročnú zmluvu. Je to hráč vysokých kvalít, ktorý pre nás bude veľmi cennou posilou. Rokovania boli rýchle a obojstranne korektné. Filip je agresívny typ futbalistu, môže hrať na pozícii hrotového útočníka i krídelníka. Fanúšikovia ho určite dobre poznajú z reprezentácie i predošlých klubov, kde sa mu strelecky darilo povedal viceprezident klubu Ivan Kmotrík mladší.

„Má za sebou vydarenú sezónu, so Sydney sa radoval zo zisku titulu, čo len dokazuje jeho kvality. Verím, že angažmán v Slovane mu dopomôže aj k návratu do reprezentačného dresu, keďže na Slovensku bude viac na očiach. Filipa u nás vítam a verím, že sa mu bude dariť,“ dodal.

„Som šťastný, že som podpísal zmluvu s najúspešnejším slovenským klubom. Mal som rôzne ponuky z Turecka, no v prospech Slovana rozhodlo, že je to veľký a slávny klub, ktorý má vždy vysoké ambície. Získal som tri tituly v zahraničí, teraz túžim po štvrtom so Slovanom Bratislava. Mojou úlohou bude dávať góly a pomôcť mužstvu k úspechom v lige i pohári. Strelil som viac než sto gólov v zahraničných ligách, teraz prichádza čas skórovať aj v domácej súťaži,“ skonštatoval Hološko, ktorý má na konte 65 reprezentačných štartov a 8 gólov v národnom mužstve. Zahral si na MS 2010 v JAR.