Žilina využije umelú trávu ako zbraň na súperov

Zmeny budú, chcú vyššiu kvalitu

Majiteľ klubu Jozef Antošík si netrúfa odhadovať šance svojho tímu v najprestížnejšej súťaži. „Sám som zvedavý, na čo má toto mužstvo. Nehrali sme v nijakej európskej súťaži dva roky, preto je zložité hovoriť, aká je reálna sila nášho nového mužstva. Liga nám nedala na túto otázku spoľahlivú odpoveď,“ vyhlásil po zisku siedmeho titulu.

Posledná skúsenosť žilinského tímu v najprestížnejšej súťaži nedopadla dobre. V júli 2012 nestačil na izraelský tím Hapoel Šmona. Doma vyhral 1:0, v odvete podľahol 0:2. V zatiaľ poslednom stretnutí v Lige majstrov nastúpili zo súčasného kádra len Kamerunčan Ernest Mabouka a Viktor Pečovský.

Antošík avizuje, že v lete príde k obmene kádra. Určite však nedôjde k takým zásadným zásahom do mužstva ako na začiatku roka 2016, keď z neho uvoľnili piatich hráčov základnej zostavy.

„To bola špecifická situácia. Na vedúci tím sme mali už veľké manko. Pustili sme napríklad Škriniara, pretože výkonnostne prerástol úroveň slovenskej ligy. Ukázalo sa, že sme urobili dobre. Keby zostal v Žiline, tak si v lete nezahrá na ME vo Francúzsku. Aj teraz určite niektorí hráči odídu, obmena je potrebná. Nemyslím len na tých, ktorých sa vzdáme kvôli financiám. Máme dosť široký káder, ale potrebujem ísť na vyššiu kvalitu,“ vysvetlil Antošík svoju predstavu.

Na ME sa môže všeličo zomlieť

Z opôr je pravdepodobný odchod stopéra Denisa Vavra. Piati žilinskí hráči sa ocitli aj v nominácii trénera Hapala na finálový turnaj ME do 21 rokov. Ich účinkovanie v turnaji môže tiež ovplyvniť ich ďalšiu budúcnosť.

„Tam sa môže všeličo zomlieť. Teší nás, že o našich hráčov je záujem, ale do kvalifikácie Ligy majstrov sa nechceme oslabovať. Tým nevylučujem, že niekto odíde aj skôr, pokiaľ to bude pre nás zaujímavá ponuka. Hromadné odchody to určite nebudú,“ sľubuje Antošík.

Nie je zástancom udržania tímu za každú cenu. „Ak chce niektorý hráč odísť, ťažko s tým niečo urobíme. My mu v tom môžeme zabrániť, ale keď ho nasilu držíme v mužstve, jeho výkonnosť ide dolu vodou, nemá motiváciu. Musí byť presvedčený, že chce hrať za Žilinu. To je absolútna priorita.“

Práve po vypadnutí s Hapoelom začali v MŠK ráznejšie presadzovať novú stratégiu – dávajú šance mladým talentom v prvom mužstve. Priestor dostal Vavro, Káčer, Čmelík, Kadlec, Slaninka, niektorí už odišli, iní sa vypracovali medzi kľúčových hráčov a z ich výkonov mužstvo teraz ťaží.

Slovenský majster nebude medzi nasadenými a už v druhom predkole môže očakávať silnejšieho súpera. Preto sa pokúsi v príprave odohrať aspoň zopár zápasov so silnými súpermi.

Aké tromfy má MŠK?

Mužstvu chýbajú najmä skúsenosti z pohárových súťaží a musí sa vyrovnať aj s tým, že do Ligy majstrov vstúpi krátko po majstrovstvách Európy 21. Viacerí kľúčoví hráči zažijú bez oddychu dva vrcholy za sebou. V MŠK očakávajú, že teraz príde čas posíl, ktoré už pôsobia v klube, mali by naplno zabrať – predovšetkým Otubanjo a Šejdajev. A káder posilnia aj ďalší hráči, aj zo zahraničia.

V klube považujú za svoj tromf aj umelý trávnik. O jeho význame sa presvedčili v skupine Ligy majstrov, keď na jeseň 2010 hrali so Spartakom Moskva. Tam sa nechal inšpirovať aj Antošík.

„Presvedčil som sa, že to môže byť naša výhoda,“ potvrdzuje. „Naši hráči mali na umelej tráve problémy, ani najrýchlejší nestíhali. Je to teraz aj naša zbraň, pre umelý trávnik sme sa rozhodli cielene. Akú môžeme mať výhodu, extra pridanú hodnotu v súperení s inými tímami v predkole Ligy majstrov? S takými potenciálnymi súpermi, akými sú napríklad Legia Varšava či Slavia Praha. Majú minimálne päťkrát vyšší rozpočet, kvalitnejších hráčov, viac fanúšikov, lepšie zázemie, výrazne konkurencieschop­nejšiu domácu súťaž. Vo všetkých parametroch sú pred nami.“

Umelý trávnik by mohol byť tromfom Žilinčanov, budú sa naň spoliehať. „Ukazovalo sa to aj v domácej súťaži. U nás prevláda v súvislosti s ním konzervatívny prístup, ale myslím si, že túto výhodu by mohla využívať aj v kvalifikačných zápasoch reprezentácia do 21 rokov, v ktorej sú viacerí trenčianski a žilinskí futbalisti,“ uzavrel Jozef Antošík.