Slovan sa posilnil o najlepšieho strelca Ružomberka

Mareš v čerstvo skončenej sezóne zažiaril 14 gólmi v drese napokon „bronzového“ tímu Fortuna ligy 2016/2017 MFK Ružomberok a bol nominovaný aj do najlepšej jedenástky najvyššej súťaže. Rodák z Teplíc podpísal s „belasými“ zmluvu na dva roky.

„Jakuba Mareša sme mali v hľadáčiku už počas minuloročného letného prestupového obdobia. Celú sezónu sme ho pozorne sledovali. V Ružomberku podával stabilné výkony a jednoznačne potvrdil svoju kvalitu, čo dokazujú aj čísla. Počas sezóny dal vrátane pohára pätnásť gólov a bol medzi najlepšími jedenástimi hráčmi ligy. Rozhodli sme sa ho získať do našich radov a podpísali sme s ním dvojročnú zmluvu. Jakub je bojovný typ hráča a vďaka svojim vôľovým i morálnym vlastnostiam bude prínosom do kabíny. Získavame ho ako hrotového útočníka, no je použiteľný aj na oboch krídlach. Jakub má veľmi dobré fyzické parametre, je to víťazný typ, ktorý je ochotný pracovať pre kolektív. Verím, že naša spolupráca bude úspešná,“ cituje oficiálna internetová stránka bratislavského klubu slová viceprezidenta ŠK Slovan Ivana Kmotríka ml.

„Z podpisu zmluvy so Slovanom sa veľmi teším. Po vydarenej sezóne som mal veľa ponúk z Česka i ďalších krajín, no rozhodol som sa pre Slovan. Zavážili vysoké ambície klubu. Som cieľavedomý človek, chcem vyhrávať a pomôcť mužstvu k úspechom. Vnímam to ako skvelú výzvu,“ povedal pre web bratislavského klubu Jakub Mareš, ktorý začal futbalovú kariéru v FK Teplice a v sezóne 2008/2009 sa radoval z víťazstva v Českom pohári. V roku 2011 si vyskúšal aj pôsobenie v najúspešnejšom českom klube AC Sparta Praha. V Česku hral ešte za FK Ústí nad Labem, 1. FC Slovácko, FK Dukla Praha a tiež za Mladú Boleslav, ktorej v sezóne 2012/2013 pomohol k postupu do finále Českého pohára. Od vlaňajšieho leta pôsobil v Ružomberku, za ktorý dal vo Fortuna lige a pohárovom Slovnaft Cupe spolu 15 gólov.

Fyzicky dobre stavaný útočník Mareš reprezentoval ČR v mládežníckych kategóriách. Z majstrovstiev sveta 2007 do 20 rokov v Kanade má striebornú medailu, ku ktorej prispel vyrovnávajúcim gólom v osemfinálovom zápase s Japonskom.

V ročníku 2016/2017 pomohol svojimi výkonmi a gólmi MFK Ružomberok k tretiemu miestu vo Fortuna lige. „Ruža“ sa po jedenástich rokoch čakania umiestnila na medailovej priečke a vybojovali si účasť v predkole Európskej ligy 2017/2018. Pod Čebraťom by radi pokračovali v spolupráci s Marešom, skutočnosť je však iná. „S Jakubom sme mali dohodu na jeden rok a aj keď sme mali záujem, aby u nás zostal, rozhodol sa vzhľadom na dobrú finančnú ponuku prestúpiť do Slovana Bratislava. Ďakujeme mu za odvedené výkony v Liptove a celej jeho rodinke prajeme v budúcnosti pevné zdravie. Hľadáme vhodný typ na doplnenie našej útočnej formácie a verím, že nájdeme kvalitného zakončovateľa. Štýl našej hry nie je postavený na jednom útočníkovi, a preto verím, že sa nám v novej sezóne podarí nahradiť Marešove strelecké schopnosti,“ poznamenal pre ružomberský klubový web športový riaditeľ MFK Dušan Tittel.