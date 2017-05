Veľký pád Trenčína. Zachránil ho finiš

Ostatné si udržali svoje minuloročné postavenie alebo sa posunuli vyššie.

Najciteľnejší pád zažili v Trenčíne. Pred rokom suverénny majster sa zosunul na štvrté miesto a od tvrdšej kritiky ho zachraňuje fakt, že vo finiši sa aj s trochou šťastia vyšvihol na 4. miesto. V hodine dvanástej mu to vynieslo účasť v pohárovej Európe. Znamená to splnenie už prehodnoteného cieľa. Ten si v klube stanovili po katastrofálnej jeseni. Pôvodne ním bola, prirodzene, obhajoba titulu. Iné ambície si mužstvo, ktoré oslavovalo vlani double s rekordným náskokom, ani nemohlo dávať.

„Vypálilo to až na posledné kolo, opäť si zahráme v Európe, splnili sme cieľ,“ vravel spokojne trenčiansky tréner Martin Ševela. Potešil ho výkon i víťazstvo 4:0. „Posledný krok je dôležitý, strelili sme krásne štyri góly, ďalšie šance sme nevyužili,“ vravel po zápase so slabým Prešovom, ktorý skončil posledný a, žiaľ, v súťaži nebol veľkým prínosom, hoci na jar nehral na svojom štadióne.

Ševela priznal, že to bol turbulentný ročník a jeho tím nezvládol najmä jesennú časť. Nepodarilo sa mu to, čo vždy predtým, nenahradil odchádzajúce posily bez toho, aby to malo dopad na výkonnosť. „Odišli lídri, dávali sme za pochodu dokopy tím, postrácali sme zbytočné body. Našou úlohou bolo pripraviť mužstvo na jarnú časť, držali sme pokope a zvládli sme to. Jar už bola lepšia výsledkovo aj herne.“

Celkové štatistiky mužstva sú negatívne. Trenčania dosiahli tretí najhorší výsledok obhajcu titulu v histórii ligy, horšie na tom bola Artmedia Petržalka. V roku 2009 skončila šiesta a Žilina v roku 2013 padla ešte o miesto nižšie.

Obrovský prepad Trenčanov však signalizuje najmä bodový zisk – v porovnaní s vlaňajškom majú o neuveriteľných 34 bodov menej, čo sa majstrovi v 24-ročnej histórii súťaže nikdy nestalo. Za lídrom súťaže zaostali o 26 bodov, Žilinčania, ktorí sa museli po majstrovskom ročníku 2011/2012 uspokojiť so siedmou priečkou, strácali na prvý Slovan „len“ 17 bodov. V porovnaní s minulým rokom strelil Trenčín o 20 gólov menej a o 20 gólov viac inkasoval. Otázkou je, či sa mu teraz podarí naštartovať mužstvo podobne, ako to bolo niekoľko rokov pred touto sezónou, alebo pokles signalizuje koniec peknej éry, ktorú pod Trenčianskym hradom zažili.

Sklamanie vládne v Trnave. Šieste miesto znamená najhoršie umiestenie v uplynulých štyroch rokoch. Spartak zostane tentoraz bez účasti v európskom pohári. Trnavčania navyše stratili divácke zázemie, fanúšikovia zápasy bojkotovali.

Všetko si zlizol jediný muž – tréner Miroslav Karhan. Dostal síce solídny priestor, viedol mužstvo viac ako rok, vedenie klubu ho po novembrovom debakli v Žiline (0:7) podržalo, ale nakoniec zostal jediný vinník neúspešnej sezóny. Už v apríli po zápase so Slovanom (0:3) sa dozvedel, že končí.

Po stretnutí so Zlatými Moravcami-Vrábľami hovoril o zlej atmosfére v klube a už aj verejne je známe, že nechce ďalej spolupracovať s generálnym manažérom Pavlom Hoftychom. „Vzťahy v klube nie sú dobré. Prišiel sem človek, ktorý sa snaží rozbiť to, čo fungovalo. Bohužiaľ, podarilo sa mu to,“ vyhlásil Karhan na pozápasovej tlačovej besede.

Klubová stránka už informuje o veľkých zmenách, ktoré tím čakajú. Určite odchádza šesť hráčov – Schranz (mieri do Dukly Praha), Košťál, Čögley, Halilovič, Sloboda, Kerlon, zmluvy sa končia aj Bellovi a Strapákovi a nie je isté, či zostanú. Nový tréner El Maestro v spolupráci s klubom hľadá nových hráčov, dvaja už podpísali zmluvy, ďalší sú v hre. Mená všetkých budú známe 15. júna, keď sa začne príprava na nový ročník.