Dusno v Trnave! V klube sú zlé vzťahy a vládne tam amaterizmus, tvrdí Karhan

„Sezónu nemôžeme hodnotiť ako vydarenú, pretože našim cieľom bolo skončiť do 4. miesta, čo zaručovalo pohárovú Európu a to sme nesplnili. Viac to netreba komentovať,“ začal hodnotiť opatrne.

Keď sa už zdalo, že pozápasová tlačová konferencia sa skončí tradične krátkym hodnotením duelu, kouč Spartaka dostal otázku ohľadne jeho budúcnosti v klube. „Žiadnu ponuku som nedostal. Nebudem to komentovať, myslím si, že je to zbytočbné,“ vyjadril prvý náznak nespokojnosti.

Následne sa už rozhovoril sám. „Vzťahy v klube nie sú dobré, pretože prišiel človek, ktorý to, čo tu fungovalo, sa snažil rozbiť. A aj sa mu to podarilo,“ povedal Karhan. Meno funkcionára neprezradil, podľa všetkého však ide o generálneho manažéra Spartaka Pavla Hoftycha (pozn. red.).

„Začalo sa to už na jedeň, keď mu prekážalo, že Martin Rusnák s Máriom Prelovským chodia do reprezentácie. Myslím, že iné kluby by si vážili možnosť mať aspoň niekoho v reprezentácii, keď už nie hráčov. Neviem si s ním predstaviť ďalšiu spoluprácu. Keď som hráčom pred zápasom rozdal pokyny, vyšli na chodbu a on mi vravel, ako majú hrať. To je jednoducho choré, takýto človek tu nemá čo hľadať,“ rozohnil sa 107-násobný reprezentant Slovenska.

„Začalo sa to už na jeseň, keď hráči nedostali prémie. Tí, čo sa ozvali, mali odísť z klubu. Ustáli sme to, lebo sa jednalo o kľúčových hráčov. V zime som chlapcov prehováral, aby išli hrať prípravný zápas. Oni nechceli, pretože nemali svoje výplaty. Viete s tým niečo robiť? Máte nejaké páky, ako tréner? Dáte im pokutu, nežartujte. Títo hráči nosili peniaze z domu, požičiavali do rodičov,“ prezradil.

„Takto sa futbal nerobí, ale bohužiaľ, tu to tak funguje! Prezident klubu poslal ponuku hráčovi z kabíny na email. To som fakt nezažil. To je absolútny amaterizmus! Takto to tu funguje už niekoľko rokov a preto je futbal tam kde je. Nemám k tomu čo viac dodať,“ rázne ukončil Karhan tlačovú besedu, vstal a odišiel.