Kouč bronzového Ružomberka Norbert Hrnčár čaká na ponuku

Z posledných dvoch ročníkov najvyššej futbalovej súťaže má bronzové medaily. Každú s iným mužstvom. Pred rokom ju získal so Spartakom Myjava, teraz s MFK Ružomberok.

Norbert Hrnčár (46) vybojoval s Ružomberčanmi ich najlepšie umiestenie od roku 2006, keď oslavovali titul majstra Slovenska. Po jedenástich rokoch sa predstavia v pohárovej Európe. Či bude na lavičke sedieť ich doterajší kouč, nie je zatiaľ isté.

Ako ste oslávili víťazstvo v Podbrezovej a tretie miesto v súťaži?

Trochu sme si spolu posedeli v dobrej, veselej nálade. Bolo to spontánne, nič sme vopred nechystali. Všetko zostalo v norme, malé oslavy k takémuto úspechu patria.

Vlani po úspechu s Myjavou, ste z klubu odišli. Spartak v zimnej prestávke z ligy odstúpil. Tušili ste taký vývoj?

Nie, myslím si, že nik s niečím takým nepočítal. V horšom prípade som čakal, že v klube nastúpi nejaký úspornejší režim. Krok, ktorý Myjava urobila, ovplyvnil celú súťaž, nebolo to férové voči nikomu. Vedenie súťaže musí urobiť opatrenia, aby sa nič podobné nezopakovalo.

Čo rozhodlo, že ste pred rokom odišli od úspešného mužstva?

Dostal som ponuku z Ružomberka a môj vnútorný pocit mi našepkával, že ak ju prijmem, bude to správny krok, že v Ružomberku je perspektíva systematickej práce a budovania dobrého mužstva. Mal som však na Myjave ešte platný kontrakt, museli sa dohodnúť aj kluby, inak by som neodišiel.

Ružomberok sa pod vaším vedením v porovnaní s minulým rokom posunul v tabuľke o tri miesta vyššie. Výsledkový progres je jednoznačný. Aký je potenciál mužstva?

Má vybudované pevné základy, hoci niektoré vstupy do tímu budú potrebné. Čaká ho obmena kádra, to je jasné. Čo sa týka ružomberského futbalu, ak beriem do úvahy ekonomické zázemie i infraštruktúru, má potenciál byť dlhodobo konkurencieschopný slovenskej špičke.

Čo mu chýba, aby sa mohol opäť tešiť z titulu?

Titul je výnimočná udalosť. Ružomberku k nemu chýba možno len zopár menších krôčikov. Medzi ne patrí skvalitnenie kádra a zvýšenie vnútornej konkurencie.

Budú teda po sezóne zmeny v tíme? Niekto odíde, príde?

To sú otázky, ktoré budeme konkrétne riešiť až v najbližších dňoch.

Na ktorých postoch potrebujete mužstvo posilniť?

V počte strelených gólov sme druhým tímom v súťaži, ale v počte inkasovaných patríme k slabším. Potrebujeme sa posilniť najmä v defenzíve. Samozrejme, musíme počkať, akí hráči odídu, očakávam, že o niektorých bude po úspešnej sezóne záujem.

Čo vám v tomto smere ukázal zápas v Pobrezovej? Tesne pred ním vypadli z obrany Peter a Ján Maslovci, skúsení borci, ale mužstvo neinkasovalo…

Čisté konto ma potešilo, lebo v obrane nastúpili neskúsení, mladí hráči – Maťo Čurma odohral v lige prvý zápas, Jožo Menich možno piaty, ale hráči si dokázali navzájom na ihrisku pomôcť a zvládli sme to. Početnosť hráčov do defenzívy však musí byť vyššia, aby sme sa vyhli možným problémom a nemali sme na súpiske štyroch obrancov.

V jarnej tabuľke je Ružomberok najvyššie, je na tom lepšie ako Žilina či Slovan… Očakávali ste v zime taký výkonnostný posun?

Paradoxne sme sa oslabili, odišli dvaja hráči základnej zostavy a nemohli sme počítať s Marekom Saparom. Cítil som však vnútornú silu mužstva i motiváciu dokázať, že sme schopní sa napriek tomu zlepšiť a vyhrávať zápasy. Chytili sme eufóriu a jar zvládli na slušnej úrovni.

Takže tretie miesto nie je pre vás prekvapením?

Nebudem sa tváriť, že som ho očakával. V zime sme za Podbrezovou zaostávali o dvanásť bodov, teraz ich máme o štyri viac… Je to malé milé prekvapenie. Ukázalo sa, že sme schopní konkurovať akémukoľvek mužstvu v našej lige.

Zaujímavá je postava Mareka Saparu, ktorý sa pred jedenástimi rokmi podieľal na zisku titulu a na záver úspešnej kariéry sa do klubu vrátil. Dovolí mu jeho zdravotný stav ešte plniť úlohu opory?

Vývoj jeho zdravotného stavu neviem predvídať, ale vnímam ho ako silnú persónu v kabíne, aj on prispel k úspechu, ku kvalite a sebavedomiu mužstva. On je platný, aj keď práve nehrá. Je to muž stále veľmi pozitívne naladený v prospech ružomberského futbalu.

Aká je vaša budúcnosť v Ružomberku?

Zatiaľ otvorená, zmluvu mám len do konca mája.

Už ste rokovali s vedením klubu o jej predĺžení?

Zatiaľ nie. Klub má v zmluve na mňa opciu, zatiaľ si ju neuplatnil.

Nehrozí, že sa zopakuje niečo podobné ako pred rokom na Myjave?

Uvidím, čo prinesú najbližšie dni. Mám záujem pokračovať v práci a rokovať. Počkám, ako zareaguje klub.

Ako tréner ste ešte mužstvo na medzinárodnej scéne neviedli. Ak by ste v Ružomberku skončili, prišli by ste druhý raz o túto šancu…

Hrať s tímom v Európskej lige je motivácia. Už by sa patrilo, aby som si skúsil aj medzinárodnú súťaž.

Do konca súťaže zostáva posledný zápas – v sobotu hostíte Dunajskú Stredu, ktorá má ešte maličkú nádej nasledovať vás do Európskej ligy. Nehrozí vášmu tímu menšia koncentrácia a motivácia?

Nastúpime na zápas s plnou vážnosťou, chceme, aby náš výkon mal potrebné parametre kvality. Chalani hrajú aj o svoje meno a tiež budúcnosť, myslím, že si to uvedomujú.