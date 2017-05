V Podbrezovej sa môžu rozdávať miesta do Európy. Šláger v Trenčíne

Nielenže sa stretnú tímy z najvyšších miest tabuľky, ale tri z nich sú stále najväčšími uchádzačmi o miestenku do pohárovej Európy. Už v piatok sa môže o všetkom rozhodnúť.

Platí to najmä o stretnutí Podbrezová – Ružomberok. Oba tieto tímy majú do Európskej ligy najbližšie, ten, kto vyhrá, si už s určitosťou v nej zahrá. Obaja majú náskok pred súpermi a za istých okolností už nemusia ani bodovať, alebo im môže stačiť aj remíza, ale to by museli zakopnúť konkurenti za nimi.

V tomto ročníku bola vo vzájomných stretnutiach úspešnejšia Podbrezová, ktorá doma Ružomberok zdolala (3:1) a na jeho pôde vybojovala bezgólovú remízu. Jej hráči veria, že využijú v piatkovom stretnutí domáce prostredie, akiste aj preto, lebo v poslednom zápase nastúpia v Žiline.

"Uvedomujeme si, že pre nás aj pre klub to môže byť veľký deň. Urobíme všetko preto, aby sme sa tešili na konci zápasu a potvrdili naše postavenie v tabuľke,“ vyjadril sa na klubovej stránke obranca Matúš Turňa.

Ružomberčania majú o bod viac a patrí im aktuálne tretie miesto. O Európu v závere bojujú s priamymi súpermi, po piatku ich čaká ešte Dunajská Streda, ktorú privítajú doma. „Ideme od zápasu k zápasu, tým pádom stúpame aj v tabuľke a približujeme sa k tomu, čo chceme. Pred nami sú ešte dva zápasy, sústredíme sa na ne,“ zdôraznila skúsená ružomberská opora Tomáš Ďubek. Jeho spoluhráč, pilier obrany Peter Maslo na klubovej stránke dodáva, čo by mohlo platiť na Podbrezovú. „To, čo stále. Bojovnosť, behavosť, dať o jeden gól viac a vyhrať.“

V predposlednom kole ročníka sa všetky zápasy odohrajú v piatok a v rovnakom čase. Zdramatizovať boj o postupové priečky sa pokúsi najmä Dunajská Streda, ktorú čaká posledný tím tabuľky Prešov na neutrálnej pôde v Poprade. Podstatne ťažšiu úlohu má pred sebou Trenčín, ktorý privíta Slovan, ten má už v suchu druhú priečku a aj účasť v Európskej lige.

Trenčania si výrazne skomplikovali situáciu v predchádzajúcom kole, keď podľahli doma Trnave (3:4) a v prípade, že nebudú v piatok naplno bodovať, môžu sa rozlúčiť s vidinou zahrať si v európskom pohári.

„Nechcem, aby hráči kalkulovali pred zápasom, to sa nevypláca. Musia vždy nastupovať na najbližšie stretnutie s cieľom vyhrať, stopercentne koncentrovaní, s čistou hlavou odovzdať maximum,“ pripomína trenčiansky tréner Martin Ševela.

Tohtoročná bilancia Trenčína a Slovana je vyrovnaná. Prvý zápas vyhrali Trenčania 2:1, v odvete na Pasienkoch belasí 4:3.

Program 32. kola 17.30 Prešov – Dunajská Streda v Poprade (TV 213), Podbrezová – Ružomberok (RTVS), Zlaté Moravce-Vráble – Žilina, Senica – Trnava, Trenčín – Slovan Bratislava (Dajto).

Tabuľka: