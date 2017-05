DAC neprehráva, ale Európa sa mu vzdialila

Tím zo Žitného ostrova ťahá pätnásťzápasovú šnúru, v ktorej nenašiel v lige premožiteľa. Niečo podobné sa mu v histórii klubu ešte nepodarilo a je to aj rekord aktuálneho ročníka súťaže. Pravda, od pokorenia historického ligového rekordu majú v Dunajskej Strede ešte ďaleko. Ten drží Slovan, v ročníku 1999/2000 a v nasledujúcom neprehral dovedna 32 zápasov (23 výhier, 9 remíz).

Dunajskostredčanom nahráva aj netypická situácia, pretože z 15 stretnutí odohrali až 10 na domácom ihrisku. Tento nepomer, to, že sa nestriedajú pravidelne stretnutia doma a vonku, spôsobuje najmä fakt, že viaceré štadióny za pochodu modernizujú a mužstvá si podľa toho prispôsobujú program.

Napriek úspešnej sérii sa zatiaľ DAC nedarí posunúť v tabuľke na miesta zabezpečujúce účasť v novom ročníku Európskej ligy. Uplynulú nedeľu opäť natiahol rekordnú sériu, ale remíza 2:2 s Podbrezovou (už šiesta v úspešnej šnúre) mu nepomohla priblížiť sa k cieľu, skôr naopak.

„Stratili sme podľa mňa dva body, dva razy sme viedli, mali sme hrať pokojnejšie, rozumnejšie a udržať náskok,“ komentoval dunajskostredský tréner Csaba László. „Dali sme však šancu súperovi, využil veľké chyby, ktoré sme urobili. Mali sme aj ďalšie šance, ale tie sme nevyužili.“

Na pohárové miesto strácajú jeho zverenci stále minimálne štyri body. A zápas s Podbrezovčanmi bol už rozlúčkou s domácim obecenstvom v tejto sezóne. DAC sa predstaví v jej závere najskôr v Poprade, kde je doma Prešov a potom ho čaká zápas v Ružomberku, ktorý rovnako ako on bojuje o Európu.

Dunajská Streda by potrebovala oba zápasy vyhrať, ale ani to jej už nedáva garanciu, že to bude stačiť na 3. či 4. priečku, ktoré znamenajú pohárovú miestenku. „Nemáme už inú možnosť, ak chceme ešte bojovať o naše méty, musíme teraz naplno bodovať,“ pripomína tréner DAC, ktorý poďakoval fanúšikom za podporu a za výbornú atmosféru, ktorú utvorili.

Dunajská Streda je v závere ligy jediným mestom, kde sa udržal záujem o slovenskú ligu. Súboj s Podbrezovou sledoval druhý raz na jar vypredaný (stále ešte nedokončený) štadión. Šláger 31. kola videlo 7139 divákov, podstatne viac ako všetky ostatné štyri stretnutia uplynulého víkendu. V dunajskostredskej aréne bolo napríklad aj viac ľudí ako v celom minulom kole. Jeho päť zápasov sledovalo len 6778 fanúšikov.