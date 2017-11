Plzeň stavia hru na kapitánovi Hrošovskom. Postup má vo svojich rukách

Slovenského stredopoliara Patrika Horšovského teší, že Plzeň má pred zostávajúcimi dvoma zápasmi šancu na postup do jarnej fázy vo svojich rukách a nemusí sa toľko pozerať na výsledky svojich súperov.

„Výhra je pre nás veľmi dôležitá, pretože postup zo skupiny máme vo svojich rukách a navyše nám pomôže pred zápasom so Slaviou,“ povedal dvadsaťpäťročný hráč, ktorý oproti prehratému zápasu vo Švajčiarsku tentoraz ocenil rýchly návrat celého tímu v prípade straty lopty do obranného postavenia.

„Najväčší rozdiel v našej hre bol v tom, že sme lepšie prepínali do defenzívy. Tam sme boli v Lugane nepresní,“ všimol si kapitán Viktorie. Tá zvíťazila najmä vďaka skvelej streleckej produktivite v prvom polčase.

„Bolo to hore-dole, ale oni tam nemali až tak veľké šance. My sme tam mali veľa nádejných situácií a väčšinou sme z nich dali gól,“ hodnotil Hrošovský rozhodujúcu fázu stretnutia. Hoci Lugano dokázalo rýchlo odpovedať na vedúci plzenský gól, tak domáci ešte do prestávky strelili dva góly.

„Pravdupovediac som o tom nestihol po vyrovnaní Lugana nejako viac premýšľať. Doma sme nastavení tak, že to väčšinou dokážeme zvrátiť. Len proti Rumunom nám to nevychádza,“ dodal Hrošovský.

Napriek tomu súčasný predposledný tím švajčiarskej najvyššej súťaže neustále hrozil z brejkových situácií. „Je ťažké s nimi hrať, pretože bolo vidieť, že sú na nás dobre pripravení. Hneď ako získali loptu, tak to hrali dopredu. To sa bráni zle každému tímu, ale nám sa dnes väčšinou darilo včas ich akcie vpredu prerušovať,“ myslí si Hrošovský, ktorý v strede poľa riadil hru Viktorie spolu s Tomášom Hořavom.

„Hráme spolu dlho a vyhovujeme si. Rozumieme si ako ľudia aj futbalisti a na ihrisku je to asi vidieť,“ komentoval súhru s Hořavom, ktorý vytlačil zo základnej zostavy Chorváta Diega Živuliča.

Slovenský reprezentant si od začiatku sezóny drží konzistentnú výkonnosť a plzenský tréner Pavel Vrba na ňom hru stavia. „Pravdupovediac mi jesenná časť vždy sedí viac než jarná. Cítim sa teraz osobne naozaj dobre, navyše vyhrávame aj ako tím. Som so svojou hrou spokojný,“ pochvaľuje si svoju formu rodák z Prievidze.