Plzeň chce odčiniť zlyhanie. Víťazným ospravedlnením

Najvyššia česká futbalová súťaž má za sebou dvanásť kôl, ale už teraz sa reči o titule zúžili najmä na jedno mužstvo. Viktoria Plzeň za ten čas inkasovala len štyrikrát a bez prehry vedie ligový pelotón. Pred najbližším prenasledovateľom – Slaviou Praha – má jedenásťbodový náskok. V Európskej lige to pred dnešným stretnutím s Luganom už taká veselá pesnička nie je.

Hráči klubu z mesta presláveného svetoznámym pivom v ostatnom dueli skupinovej fázy v Luzerne proti Luganu vytriezveli. Nevyužili výbornú šancu výrazne sa priblížiť k play off. Vo Švajčiarsku po najhoršom výkone sezóny prehrali 2:3. Namiesto hladkej cesty do šestnásťfinále sa dostali do nečakanej zápletky troch tímov s jedným víťazstvom a dvomi prehrami.

„Sme si plne vedomí toho, že ostatný duel v Luzerne sme nezvládli. Jediný spôsob, ako to napraviť, je doma zvíťaziť. Jasne sme si povedali, že chceme postúpiť. Nič sa na tom nemení, chceme uspieť,“ burcuje slovenský útočník Marek Bakoš na stránke klubu.

„Boli tam s nami aj mnohí fanúšikovia, ale žiaľ, veľa radosti sme im neurobili. Ako ospravedlnenie pre nich chceme v domácom prostredí zvíťaziť,“ pridal sa Daniel Kolář.