Pamätná noc. Bubeník hral na gólovú nôtu

Willian José oslavuje jeden zo svojich gólov so spoluhráčom Asierom Illarramendim. Autor: Reuters, OGNEN TEOFILOVSKI

Útočník Realu Sociedad San Sebastián Willian José vo štvrtok večer potvrdil povesť ofenzívneho zabijaka. V treťom kole skupinovej fázy Európskej ligy výraznou mierou prispel k demontáži najslávnejšieho macedónskeho klubu Vardaru Skopje 6:0.

Podpísaná lopta

Robustný, 189-centimetrov vysoký Brazílčan, bol na nezastavenie. Skvelým pohybom si v okolí bezmocnej obrany súpera robil, čo sa mu zachcelo. V rekordnom víťazstve San Sebastiánu na ihrisku súpera v rámci európskych pohárov – a taktiež historicky najvyššej prehre Vardaru na domácom ihrisku – ukázal, prečo po ňom kedysi siahol Real Madrid.

„Pamätná noc pre útočníka Realu Sociedad Williana Josého,“ napísal oficiálny twitterový účet Európskej ligy a k menu útočníka pridal štyri futbalové lopty. Veľkú radosť neskrýval ani samotný strelec pre klubovú televíziu.

„Ďakujem všetkým za gratulácie, ktoré mi poslali. Som vďačný, že sa mi niečo také podarilo. Ja som síce zapísaný na listine strelcov, zbieral som však len plody práce spoluhráčov. Streliť štyri góly v európskom pohári je skvelé. Teším sa, že som pomohol môjmu mužstvu. Prejavil som svojim spoluhráčom vďačnosť a oni urobili podobne,“ vyznal sa po zápase Willian José.

V šatni niekoľko minút po zápase kolovala lopta, ktorú mu odložili spoluhráči. Následne ju podpísali a darovali svojmu ofenzívnemu lídrovi ako pekný dar a milú spomienku na jeho nezabudnuteľné predstavenie.

Dvadsaťpäťročný rodák z Porto Calvo sa ňou pochválil prostredníctvom fotografie na jednej zo sociálnych sietí.

„Skvelá tímová práca. Bez vás by som na tie góly nikdy nedosiahol,“ napísal na svoj instagram Willian José, ktorý sa vo svojom voľnom čase rád venuje plávaniu a príležitostnému hraniu na bicie.

Spoľahlivý a cenný

Napriek nízkemu veku toho Willian José preskákal už dosť. Dôvodom boli najmä ročné hosťovania. Z materského klubu Barueri prešiel do uruguajského Maldonada, odkiaľ sa postupne vybral až do šiestich nových futbalových destinácií. Cez Sao Paulo, Grémio a Santos sa dostal až do Španielska.

Na začiatku januára 2014 si splnil sen – podpísal polročný kontrakt s Realom Madrid. O štyri mesiace si ako striedajúci hráč odbil neúspešný debut proti Celte Vigo (0:2). O niekoľko týždňov sa mu skončila zmluva, ktorú vedenie bieleho baletu nepredĺžilo.

Kolotoč hosťovaní sa zastavil až o dva roky. Po úspešných anabázach v Zaragoze a Las Palmas podpísal 5-ročný kontrakt s baskickým klubom.

Šesťmiliónová investícia sa vyplatila, želanie vedenia o nájdení útočníka číslo jeden sa splnilo. V 45 stretnutiach za San Sebastián dal 21 gólov, čím zvýšil svoju cenu oproti začiatku lanskej sezóny štvornásobne (na 12 miliónov eur).

„Pristúpili sme k zápasu s plnou vážnosťou a prejavilo sa to. Na Williana Josého sa môžeme spoľahnúť. Dnes to bol jeho večer. Je pre nás veľmi cenným hráčom, ale netreba zabúdať ani na jeho spoluhráčov, ktorí mu pripravili palebné pozície. Verím, že v takýchto výkonoch budú všetci pokračovať aj naďalej,“ zaželal si po súboji v Skopje kouč Realu Sociedad Eusebio Sacristán.