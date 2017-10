Bakošov gól Plzni nestačil, Hertha ani Everton opäť nezvíťazili

Carlinhos Junior z Luaga (vpravo) v súboji s Markom Bakošom z Plzne. Autor: SITA/AP, Urs Flueeler

Líder najvyššej českej súťaže vo švajčiarskom Luzerne podľahol Luganu tesne 2:3. Tridsaťštyriročný rodák z Novej Bane odohral celý zápas, rovnako aj jeho spoluhráč Patrik Hrošovský. Slovenský reprezentačný gólman Matúš Kozáčik sledoval duel z lavičky náhradníkov. „Viktorke“ patrí v G-skupine 3. miesto so ziskom troch bodov, no rovnaký počet má aj druhé Lugano a štvrtý v poradí Hapoel Beer Ševa.

„Domáci boli nebezpeční v rýchlych protiútokoch. Nám sa nepodarilo dať gól z prvých šancí, súperovi áno. Napokon sme to nedokázali zvrátiť. Lugano nie je také slabé, ako si veľa ľudí myslí. Z našej strany zápas nebol dobrý a musíme si to zhodnotiť. Až potom sa môžeme sústrediť na ďalšie duely,“ povedal Bakoš pre portál isport.cz.

Hertha Berlín s Petrom Pekaríkom v základnej zostave podľahla ukrajinskému tímu Zaria Lugansk 1:2. Pekarík bol kapitánom nemeckého zástupcu a odohral na ihrisku v Ľvove celý zápas. Jeho spoluhráč Ondrej Duda sedel na lavičke náhradníkov. Hertha je v tabuľke J-skupiny na poslednom štvrtom mieste a dosiaľ získala iba jeden bod. „Opäť sme nepremenili šance a dovolil smei, aby protivníkovi narástli krídla. Keďže sme poslední v skupine, asi si to zaslúžime. Musíme sa sami seba opýtať, či sme pripravení na pohárovú Európu. Inkasovali sme nešťastný druhý gól a Zaria nakoniec zvíťazila,“ povedal tréner Herthy Pál Dárdai podľa webu kicker.de.

Futbalisti Slavie Praha remizovali s hráčmi Villarrealu 2:2 v zápase A-skupiny. Slavia v 30. min viedla 2:0 presnými zásahmi Tomáša Necida a Dannyho, no španielske mužstvo ešte do konca prvého polčasu vyrovnalo gólmi Manuela Triguerosa a Carlosa Baccu. Jakub Hromada odohral v drese Slavie celý zápas, jeho spoluhráč Miroslav Stoch nastúpil v 84. min. „Viedli sme 2:0 a v priebehu troch minút sme dostali dva góly. Po prestávke sme hrali väčšinu času bez lopty, takže musíme byť pokorní a vážiť si tento bod,“ vyhlásil útočník „zošívaných“ Necid. „Zisk bodu je nečakaný, ale o to cennejší, že sme ho vybojovali na ihrisku favorita. Hráči Villarrealu majú dobrú loptovú techniku a sú silní v kombinácii. Hrajú podobne ako Barcelona alebo Real Madrid. Domáci po vyrovnaní stupňovali tlak, ale zvládli sme to a získali sme vytúžený bod. Musím chlapcov pochváliť,“ cituje klubový web Slavie slová trénera Jaroslava Šilhavého.

Zlín remizoval v F-skupine s dánskym FC Kodaň 1:1. Oba góly padli už v prvom polčase. V drese Kodane odohrali celý zápas Slováci Denis Vavro a Ján Greguš. Na druhej strane bol Róbert Matejov, ten však celé stretnutie sledoval z lavičky náhradníkov. Stretnutie v 72. min prerušili pre zlú viditeľnosť, po vynútenej prestávke sa však napokon zápas dohral. Kodaň je v tabuľke na delenom druhom mieste spolu so Šeriffom Tiraspoľ, Zlín je na poslednej 4. priečke. „Proti dobre hrajúcemu Zlínu to bol tvrdý boj. Predviedli sme slušný prvý polčas. Po zmene strán to pre hmlu bolo trochu šialené, pretože to naozaj nebol futbal. S výsledkom sme spokojní,“ vyhlásil pre oficiálnu klubovú stránku český obranca v službách FC Kodaň Michael Lüftner.

Real Sociedad San Sebastián v L-skupine deklasoval domáci macedónsky tím Vardar Skopje 6:0. Až štyri presné zásahy španielskeho klubu dosiahol 25-ročný Brazílčan Willian José. Londýnsky Arsenal zvíťazil v Belehrade nad CZ Belehrad tesne 1:0 a v troch dueloch H-skupiny ešte nezaváhal. Jediný gól duelu strelil v 85. min Olivier Giroud. Domáci hrali od 80. min oslabení o vylúčeného obrancu Milana Rodiča. „Bolo to ťažké. Na štadióne bola úžasná atmosféra, dav ľudí tlačil domácich dopredu. Bol to naozaj náročný zápas, ale s tromi bodmi sme veľmi spokojní. Pri mojom zásahu som mal aj šťastie,“ skonštatoval podľa webu fourfourtwo.com Francúz Giroud.

Anglický FC Everton v skupinovej fáze opäť nevyhral. Tentoraz podľahol francúzskemu Olympique Lyon 1:2 a po troch dueloch je s jedným bodom posledný v E-skupine. Kouč „karameliek“ Ronald Koeman po stretnutí pripustil, že sa pod ním poriadne trasie trénerská stolička. „Samozrejme, ak mužstvo nevíťazí a nepodáva požadované výkony, vždy si to odnesie tréner. Snažím sa robiť veci najlepšie ako viem, ale ak si vedenie klubu myslí, že nie som ten správny človek na trénerskej pozícii, určite mi to povedia,“ skonštatoval 54-ročný Holanďan podľa webu goal.com.

V súboji dvoch tímov, ktoré do štvrtka nestratili ani bod, triumfovalo talianske Lazio Rím na Azúrovom pobreží v Nice 3:1. „Lazio hrá vždy rovnako, bez ohľadu na to, či je to doma alebo vonku. Je to dôležité víťazstvo, po troch zápasoch sme už blízko k postupu,“ myslí si tréner Rimanov Simone Inzaghi.