Najťažšia skúška. Ukončí Slavia desaťročné čakanie?

Keď naposledy vyhrali vonku, odštartovali marš až do skupinovej fázy Ligy majstrov. Odvtedy už ubehlo desaťročie a Slavia Praha márne čaká na víťazstvo vonku v európskych pohárov. Rada by dlhý pôst ukončila už vo štvrtok večer. Slávny český klub však čaká veľmi náročná - podľa viacerých hráčov i trénera - najťažšia skúška v tomto ročníku.

Miroslav Stoch v drese Slavie Praha (vľavo) v zápase proti Astane. Autor: SITA/AP, Alexei Filippov

V súboji tretieho kola skupinovej fázy Európskej ligy bude čeliť Villarealu. Španielsky favorit i český majster získali v dvoch stretnutiach štyri body. Víťazstvo môže jedného z nich výrazne priblížiť k vyraďovacej fáze.

„Villareal hrá behavý, kombinačný a náročný futbal, rozhodne nás nečaká nič jednoduché. Keď sa však kvalitne pripravíme, mohli by sme to zvládnuť. Sme sebavedomí. Tri body by boli skvelé, ale musíme byť úprimní. Ak by sme tam získali aspoň jeden, bol by to úspech,“ zamyslel sa stredopoliar Jan Sýkora pre isport.cz. „Ideme zbierať skúsenosti. Chceme predviesť dobrý výkon a pokúsiť sa odviesť si domov nejaký bod,“ doplnil obranca Jakub Jugas.

Do dejiska stretnutia odletela aj dvojica Slovákov Jakub Hromada a Miroslav Stoch. Dušan Švento bude kvôli zraneniu chýbať. Realistom zostáva aj kouč hostí Jaroslav Šilhavý. Remízový výsledok by ho však veľmi potešil.

„Stále platí to, čo som povedal po žrebe skupinovej fázy. Villareal je jej favoritom a nemá ďaleko od toho, aby sa mu podarilo tieto predpoklady naplniť. Jeho hráči majú veľmi veľkú kvalitu. Chceme im čo najviac znepríjemniť život a keby sa nám podarilo získať bod, budeme radi,“ priznal Šilhavý.

Päťdesiatpäťročný kouč vie, aký slastný je pocit uhrať remízu so silným španielskym protivníkom. V sezóne 2013/2014 sa mu to podarilo ako koučovi Liberca proti FC Sevilla (1:1) práve v európskej súťaži číslo dva.

„Bolo by skvelé zopakovať si to, uvidíme. Som zvedavý na vzájomnú konfrontáciu. Zmerali sme si sily s viacerými kvalitnými tímami, ale Villareal je doteraz najťažším súperom,“ doplnil Šilhavý.

Pripraví skúsený stratég úspešnú taktiku aj teraz?