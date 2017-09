Z lesa do Európy. Slovák Matejov vymenil tepláky za oblek

Futbalový Zlín v ostatných rokoch pendluje na hranici prvej a druhej českej ligy. Vlani zažil najúspešnejšiu sezónu v dejinách klubu. Vyhral domáci pohár a vo štvrtok večer bude v Európskej lige vzdorovať hviezdam Lokomotivu Moskva.

"Ešte pred dvoma rokmi som šiel autobusom štyri hodiny na zápas do Táborska, kde majú malý štadión niekde v lese. Človeku by vtedy ani vo sne nenapadlo, že si niekedy zahrá Európsku ligu. Som rád, že sme si to s niektorými chlapcami zažili od začiatku. Kedysi sme na zápasy chodili v teplákových súpravách a teraz sme za elegánov v oblekoch. To je príjemná zmena. Veľmi sa do Moskvy teším,” rozhovoril sa Róbert Matejov v rozhovore pre isport.cz.

Dvadsaťdeväťročný ľavý obranca pôsobí v Zlíne od sezóny 2012/2013, odkedy je pravidelnou voľbou číslo jeden na svojom poste. Pred dvoma týždňami prispel k historicky prvému bodu v európskej súťaži číslo dva. Zlín sa so Šeriffom Tiraspoľ rozišiel po bezgólovej remíze.

"Majú tam niekoľko šikovných hráčov – Čorluka, Éder a viacerí bývalí ruskí reprezentanti. Hrá sa až o desiatej večer moskovského času, vtedy už chodievam spať. Proti Tiraspoľu sme na začiatku boli ustráchaní, ale postupne získavame skúsenosti. Duel s Lokomotivom bude mať o levej vyššiu úroveň. S Kodaňou je favoritom skupiny. Radi by sme si z Moskvy domov doviezli aspoň bod,” dodal Matejov.