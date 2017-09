Hrošovský pozná aj letisko. Z Bukurešti chce dobrý výsledok

Vyzeralo to sľubne. Český klub v treťom predkole Ligy majstrov remizoval na horúcej pôde rumunského FCSB 2:2 a doma chcel v rukách udržať postupové karty. Výbuch v druhom polčase a prehra 1:4 však poslala Západočechov do Európskej ligy. V dnešnom stretnutí skupinovej fázy európskej klubovej súťaže číslo dva na seba v Bukurešti od 21.05 narazia znovu.

Patrik Hrošovský z Plzne (vpredu). Autor: Reuters, DOMINIC EBENBICHLER

„Poznáme letisko, mesto aj štadión. Vieme, čo nás čaká. Už nám treba len uhrať dobrý výsledok. Túžime im vrátiť prehru z predkola Ligy majstrov,“ vravel českým médiám pred včerajším odletom stredopoliar Patrik Hrošovský.

Plzeň by chcela získať jednu z dvoch postupových miesteniek v G-skupine. V konkurencii FCSB, Lugana a Hapoelu Beer Ševa ju čaká neľahká úloha.

„Darí sa nám, vyhrali sme v lige všetky stretnutia a postúpili sme aj do Európskej ligy. Rumunské mužstvá nám príliš nesedia, ale chceme to zlomiť. Verím, že sa naša dobrá forma prejaví na ihrisku,“ doplnil Hrošovský.

Spolu so svojimi spoluhráčmi Matúšom Kozáčikom a Markom Bakošom patria k jedenástim Slovákom, ktorí by mali zasiahnuť do diania v základných skupinách.

Okrem nich sú na súpiskách zvyšných 47 mužstiev Dušan Švento, Miroslav Stoch, Jakub Hromada (všetci Slavia Praha), Denis Vavro, Ján Greguš (obaja FC Kodaň), Peter Pekarík, Ondrej Duda (obaja Hertha Berlín) a Róbert Matejov (Fastav Zlín).

Program Európskej ligy

19.00, A-skupina: Slavia Praha – Maccabi Tel Aviv (Nova Sport 1), Villarreal – Astana, B: Young Boys Bern – Partizan Belehrad, Dynamo Kyjev – Skenderbeu, C: Istanbul Basaksehir – Ludogorec, Hoffenheim – Sporting Braga, D: Rijeka – AEK Atény, Austria Viedeň – AC Miláno, E: Apollon Limassol – Olympique Lyon, Atalanta – Everton, F: Kodaň – Lokomotiv Moskva, Zlín – Šeriff Tiraspoľ (Nova Sport 2). 21.05, G: FCSB – Plzeň (ČT Sport), Hapoel Beer Ševa – Lugano (Nova Sport 2), H: Arsenal – Kolín nad Rýnom (Nova Sport 1, Sport 1), Crvena zvezda Belehrad – BATE Borisov. I: Vitória Guimaraes – Red Bull Salzburg, Olympique Marseille – Konyaspor, J: Hertha – Bilbao (Dvojka), Luhansk – Östersund, K: Vitesse Arnhem – Lazio, Zulte Waregem – Nice, L: San Sebastian – Rosenborg, Vardar Skopje – Zenit.