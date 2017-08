Hanba, blamáž, nehodné značky Ajax. Slávny klub v Európe končí

Jeden z najslávnejších tímov na „starom kontinente“ nezvládol štvrtkovú odvetu play-off v nórskom Trondheime a miestnemu Roseborgu podľahol 2:3 (prvý zápas 0:1, pozn.). Finalista uplynulého ročníka EL pritom ešte desať minút pred koncom viedol 2:1 a držal v rukách „postupové karty“.

Mužstvo z Amsterdamu tak prvýkrát od ročníka 1990/1991 nevyhralo v sezóne ani jedno stretnutie na kontinentálnej pohárovej scéne. Ajax neuspel ani v 3. predkole Ligy majstrov, kde po dvoch remízach nestačil na francúzsky OGC Nice (1:1 vonku, 2:2 doma).

„Je to veľká blamáž, hanba… Myslím si, že sme hrali väčšinu zápasu dobre. Viedli sme 2:1, no mali sme pridať tretí zásah. Čo sa deje s Ajaxom? Dostávame lacné góly. Hráme útočne, vytvárame si šance, ktoré nevyužijeme, príde útok súpera a my inkasujeme. Taký je však futbal,“ povedal podľa Voetbal International kormidelník Ajaxu Marcel Keizer.

Zostrih zo zápasu Rosenborg - Ajax.

„Bolo to zlé, podradné, také niečo nie je hodné našej klubovej značky. Ajax by mal byť v Európe. Sme sklamaní a nahnevaní, že už v nej nie sme. V minulej sezóne sme sa prebojovali do finále, teraz si nezahráme ani len v základnej skupine. A to sme druhý polčas začali vynikajúco, odohrali sme skvelú polhodinu, podarilo sa nám otočiť z 0:1 na 2:1 a všetko išlo podľa plánu,“ vyhlásil na klubovom webe dánsky stredopoliar Lasse Schöne.

„Záverečnú fázu stretnutia sme však nezvládli, prenechali sme iniciatívu protivníkovi, prestali dobre brániť v šestnástke a akoby ‚odišli‘ z trávnika. Po zápase bolo v šatni najmä ticho, no padli aj tvrdé slová. Niektorí chlapci museli zo seba vykričať nahromadený hnev, to je v poriadku,“ dodal Schöne.