Slováci majú novú motiváciu - atraktívnych súperov

Pravda, ani jeden z trojice mužstiev nemá pred budúcotýždňovými stretnutiami na ihriskách súperov ideálnu pozíciu. Ich štvrtková bilancia je žalostná. V troch súbojoch strelili jediný gól (!), získali len bod, ani jeden z nich sa netešil z víťazstva.

Trenčín: Opäť zlý úvod

Trenčianski futbalisti jediní vo štvrtok neprehrali, hoci nemali jednoznačnú výhodu domáceho prostredia – predstavili sa na Myjave. S izraelským Bnei Jehuda Tel Aviv však čakali lepší výsledok ako remízu 1:1.

Podobne ako v predchádzajúcom kole doma s gruzínskym Torpedom Kutaisi sa pomaly rozbiehali a opäť prehrávali. Na Myjave už od 3. minúty a tento moment poznačil celý zápas, hoci mali ešte dosť času, aby zápas zachránili. Kým proti Kutaisi v závere stretnutia dosiahli výrazné víťazstvo, tentoraz strelili po takmer hodine ledva vyrovnávajúci gól.

„Vstup do zápasu nebol absolútne dobrý,“ skonštatoval trenčiansky tréner Martin Ševela. „Po prvej štandardnej situácii sme nepokryli súperových hráčov, brankár Chovan ešte zareagoval na prvú šancu, ale na dorážku už nemal. Potom sa nám ťažšie hralo, súper hrozil z protiútokov a mohol aj zvýšiť náskok. Po prestávke sme boli lepší, vyrovnali sme, utvorili sme si tlak, mohli sme aj streliť víťazný gól.“

V závere Trenčanom nepomohla ani desaťminútová presilovka, pretože Kandil videl červenú kartu. „Zostaňme skromní, výsledok 1:1 nám ešte dáva šancu na postup,“ doplnil trenčiansky kouč. V prípade, že Trenčín odvetu zvládne, bude jeho ďalším súperom, ruský veľkoklub Zenit Petrohrad.

Slovan: Zlyhanie strelcov

ýkon dobrý, výsledok výborný. Tak zhodnotil zápas na Pasienkoch tréner Lyngby Kodaň David Nielesen, ktorý priznal, že v prvom polčase malo jeho mužstvo veľké šťastie, že neinkasovalo.

Slovanisti mohli už do prestávky rozhodnúť. Hneď v úvode trafil Mareš do žrde a potom si domáci utvorili ďalšie výborné šance. „Chýbala nám rozvaha v kľúčových momentoch, v prvom polčase sme mali dať aspoň jeden gól a potom by to bol iný zápas,“ komentoval slovanistický tréner Ivan Vukomanovič.

Slovan nastúpil s novými útočnými silami Hološkom i Marešovom, ale nielen oni tentoraz v zakončení zlyhali. Chýbal mu opäť Soumah, o ktorého prestupe na Pasienkoch rokujú, ale definitívne slovo ešte nepadlo.

„Takýto hráč by mohol urobiť rozdiel, no ak nie je stopercentne koncentrovaný na Slovan a odhodlaný nechať na ihrisku všetko, nemôžem s ním počítať,“ vyhlásil Vukomanovič. Stále nemohol rátať ani s letnou posilou Ibrahimom Rabiuom. Trénovať by mal s mužstvom od pondelka.

Po prestávke sa hra viac vyrovnala a šancí už bolo menej. Hostia sa zlepšili, pokúšali sa o protiútoky, robili starosti domácim pohybom i rýchlosťou. Využili jednu zo šancí, ale tréner i hráči domácich veria, že nie je rozhodnuté. „Budeme to mať teraz o niečo ťažšie, ale máme kvalitu, aby sme postúpili,“ zdôraznila jedna z opôr František Kubík.

Slovanisti narazia v prípade postupu na ruský FK Krasnodar. Pred dvoma rokmi ho práve tento tím z Európskej ligy vyradil (vonku podľahol 0:2 a doma remizoval 3:3, pričom všetky jeho góly strelil Vittek).

Ružomberok: Veria, že prekvapia

,Nie je dôvod na pesimizmus. Verím, že mužstvo na odvetu pripravíme tak, že môžeme prekvapiť," vravel po stretnutí proti tímu Brann Bergen ružomberský tréner Norbert Hrnčár. V podobnom duchu sa vyjadrovali aj ružomberskí futbalisti, ktorí veria, že najbližší štvrtok môžu po odvete na nórskej pôde oslavovať postup. „Zatiaľ máme za sebou len prvý polčas tohto stretnutia. Veríme, že v našich silách je streliť v odvete dva góly,“ vravel obranca Peter Maslo.

Ružomberský tím inkasoval gól po rohovom kope hneď po prestávke, zblízka skóroval Kolumbijčan Acosta. Ani potom sa Ružomberčanom pred plným hľadiskom (už deň pred výkopom bolo podľa oficiálneho klubového webu vypredané, čo je bezmála 4500 divákov) nepodarilo aspoň vyrovnať.

„Nebolo jednodudché sa proti tomuto súperovi presadiť. Dostáva málo gólov aj v zápasoch v nórskej lige. Dobre bránil, bol dôrazný i agresívny,“ doplnil Hrnčár.

Ružomberčania budú mať v Bergene náročnú úlohu, ale keby motyka vystrelila, zažili by na Liptove veľkú futbalovú udalosť – ich súperom v 3. predkole Európskej ligy by bol liverpoolsky Everton na čele s legendárnym Waynom Rooneym.