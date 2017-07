Slovan doplatil na efektivitu v koncovke. Vittek: Verím, že to v Dánsku otočíme

Slovenský vicemajster si v priebehu stretnutia utvoril množstvo šancí, ale nevyužil ani tie najvyloženejšie a po zásahu Jeppeho Kjaera štvrťhodinu pred koncom napokon prehral najtesnejším rozdielom 0:1.

„Samozrejme, takáto prehra mrzí. V prvom polčase sme mali dať nejaké góly, mali sme 3–4 vyložené šance, možno aj viac. Síce aj súper jednu nevyužil, ale mali sme ísť jednoznačne do vedenia. V druhom polčase sme dostali gól, zareagovali sme dobre, ale nepodarilo sa nám vyrovnať, či už mne alebo druhým. Presvedčili sme sa, že dánsky futbal je dobrý. Hostia ukázali svoju silu, ale napriek tomu si myslím, že sme mali streliť góly. Dnes sme trpeli na šance, ktoré sme nedali,“ vyhlásil pri mikrofóne RTVS útočník Róbert Vittek.

Autor štyroch presných zásahov na MS 2010 v JAR však pred odvetou „nehádže flintu do žita“ a verí, že Bratislavčania v Kodani ešte dokážu zvrátiť vývoj tejto konfrontácie. „Bez gólu sa vyhrať nedá, preto ich musíme dať v Dánsku. Stále si myslím, že máme šancu. Lyngby je zdolateľný súper a verím, že ho v odvete ‚spravíme‘. Naše mužstvo hrá paradoxne lepšie vonku ako doma, takže verím, že to tak bude aj v Kodani,“ doplnil 35-ročný odchovanec klubu.

Tréner Slovana Ivan Vukomanovič po stretnutí priznal, že mužstvo sa borí s koncovkou už dlhšie obdobie. „Efektivita je náš problém už 11 mesiacov. Dnes sa to znova zopakovalo. Mrzí ma, že sme nevyužili šance, ktoré sme si utvorili, najmä v prvom polčase. Taký je však futbal na európskej úrovni, keď nedáte gól, a naopak inkasujete, môžete sa dostať do problémov,“ povedal 40-ročný Srb. Niekdajší obranca nemohol v zápase využiť služby guinejského reprezentanta Seydoubu Soumaha, ktorý má namierené do Partizanu Belehrad. „Viem, že má ponuku na prestup. Dnes by nám určite pomohol. Je to hráč, ktorý dokáže urobiť rozdiel v zápase. V minulej sezóne dal 25 gólov. Spoločne s Priskinom dosiahli v uplynulom ročníku 50 % našich zásahov,“ dodal Vukomanovič, ktorý napriek nepriaznivej situácii nezúfa: „Musíme robiť s kádrom, ktorý máme. Pred nami je ešte veľa práce. Ibrahim Rabiu by mal od pondelka zaberať s mužstvom. O týždeň nás čaká odveta v Kodani. Pripravíme sa na ňu a uvidíme, čo bude na budúci štvrtok.“

Po hernej dominancii Slovana v prvom polčase sa po zmene strán hra vyrovnala. Hostia umne hrali na výsledok a čakali na svoju šancu, čo potvrdil aj ich tréner David Nielsen. „Prvý polčas vyznel jasne pre Slovan. Po prestávke sa náš výkon výrazne zlepšil, viac sme držali loptu a boli nebezpeční aj vpredu. Tušili sme, že môžeme udrieť z protiútoku a to sa aj podarilo. Náš výkon bol dobrý, výsledok výborný,“ skonštatoval kouč z Kodane.

Budúcotýždňová odveta sa uskutoční 20. júla o 18.30 h v dánskej metropole. Žreb 3. predkola EL je na programe ešte pred odvetnými súbojmi 2. predkola – v piatok 14. 7. o 13.00 h v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.