Veľký krok do Európy. Vojvodinu sme do ničoho nepustili, znie z Ružomberka

Rozhodli o tom výsledky štvrtkových odviet úvodného predkola. Slovan domácim víťazstvom 5:0 nad arménskym Pjunikom Jerevan potvrdil výhru 4:1 zo súperovej pôdy. Trenčín, ktorý v prvom meraní síl s Torpedom Kutaisi doma uspel 5:1, zvíťazil v Gruzínsku 3:0. Ružomberok pred týždňom v srbskom Novom Sade podľahol Vojvodine 1:2, pod Čebraťom však triumfoval 2:0 a v súčte uspel 3:2.

Prvé zápasy 2. predkola odohrajú vo štvrtok 13. júla, odvety o týždeň neskôr (20. 7.). Slovan, Trenčín aj Ružomberok začnú na domácej pôde, AS sa však tentoraz predstaví v azyle v Myjave. Slovan bude čeliť dánskemu Lyngby BK (20.15 h), Trenčín izraelskému Bnei Jehuda Tel Aviv (20.30 h) a Ružomberok nórskemu SK Brann Bergen (čas úvodného výkopu potvrdia neskôr, pozn.). Žreb 3. predkola je na programe v piatok 14. júla o 13.00 h vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA).

„Belasí“ pred odvetou avizovali, že nebudú hľadieť na priaznivý výsledok z prvého duelu v Jerevane a svoje slová dodržali, súperovi tentoraz nasúkali päť gólov. Hetrikom sa pod presvedčivé víťazstvo podpísal český útočník Jakub Mareš.

„Som veľmi šťastný, zvládli sme odvetu a postúpili do druhého predkola Európskej ligy. Boli sme si vedomí náskoku z Jerevanu, no chceli sme ukázať to, čomu sa už štyri týždne venujeme na tréningoch. Snažili sme sa dostať arménskeho súpera pod tlak a vyhrať. Som spokojný, videli sme viacero hráčov, ktorí chcú makať a bojovať pre logo Slovana na svojej hrudi,“ povedal tréner Slovana Ivan Vukomanovič, citoval ho klubový web.

„Po prvom polčase sme vedeli, že súper pôjde fyzicky dolu. Jakub Mareš dal hetrik, čím ma veľmi potešil. Opäť ukázal, že má výbornú mentalitu, vôľové vlastnosti, takýto hráč nám na hrote útoku doteraz chýbal. Veľmi si vážim potlesk divákov na otvorenej scéne. Verím, že fanúšikovia vnímajú pozitívnu emóciu z ihriska a nabudúce ich príde ešte viac. Chcem sa poďakovať každému, kto nás prišiel podporiť, snáď si naši priaznivci zápas užili. Čaká nás Lyngby, nepríjemné dánske mužstvo. Budeme sa snažiť pripraviť čo najlepšie a opäť dosiahnuť úspešný výsledok,“ doplnil srbský kormidelník.

Trenčania boli rovnako ako Slovan pred odvetou v mimoriadne výhodnej pozícii, v Gruzínsku ju potvrdili víťazstvom 3:0. Domáci si vypracovali viacero veľkých príležitostí na skórovanie, doplatili však na žalostnú efektivitu. V drese AS dvakrát udrel Nigérijčan Hilary Gong, jeden presný zásah pridal na „domácej pôde“ gruzínsky ofenzívny univerzál Giorgi Beridze.

„Čakali sme, že domáci na nás vybehnú, to sa potvrdilo. Dôležité bolo, že sme to ustáli. My sme čakali na svoju chvíľu a skórovali z prvej strely na bránku. V druhom polčase sme tiež chceli ísť za gólmi a byť nebezpeční smerom dopredu. Výsledok možno naznačuje, že to bolo jednoduché, no vôbec to nebol ľahký zápas,“ povedal kouč AS Martin Ševela počas tlačovej konferencie po stretnutí.

Ružomberčania vedeli, že v domácej odvete musia zvíťaziť; gól na ihrisku súpera sa napokon ukázal ako veľmi dôležitý. Zverenci Norberta Hrnčára si proti Vojvodine počkali na svoju chvíľu; tá prišla v 67. minúte, keď loptu po štandardnej situácii nasmeroval do vlastnej siete Nikola Kovačevič. Od tej chvíle boli v nevýhode hostia, Ružomberčanom v závere pomohol gól Jána Masla a Nový Sad sa na odpoveď nezmohol.

„V prvom rade musím povedať, že pocity po zápase sú fantastické, sú úžasné. Splnil sa nám tajný sen, keď sme porazili naozaj veľmi kvalitného súpera, veľmi kvalitný klub, veľmi kvalitné mužstvo, ktoré pravidelne hráva v pohároch a má obrovské skúsenosti v pohároch, oproti nám neporovnateľné. Myslím si, že pre Ružomberok je to ďalší veľký krok do Európy a smerom k ľuďom, ktorí ten futbal podporujú a fandia mu,“ citoval klubový web Hrnčára.

„Som veľmi rád, že sme takýto zápas zvládli v hlavách. Za stavu 0:0 bolo počuť aj piskot niektorých ľudí; neviem, či tomu nerozumejú. My sme boli stopercentní vzadu a vedeli sme, že gól dáme. Prakticky sme ich do ničoho nepustili. Vedeli sme, že Vojvodina je silná v protiútokoch, nemohli sme sa hrnúť dopredu. Proste skvele zvládnuté,“ doplnil stredopoliar Marek Sapara.