Ružomberok pred plnými tribúnami zdolal srbského favorita a postúpil!

Hlasy (zdroj: RTVS):

Norbert Hrnčár (tréner Ružomberka): „Zvládli sme dôležitý krok, takže pocity sú úžasné. Trpezlivosť bolo dosť často spomínané slovo v príprave. Chceli sme byť aktívni, využiť nejakú štandardnú situáciu či protiútok. To sa nám aj podarilo. Takáč bol pri všetkých troch góloch, výkonnostne sa posúva každým dňom a môže z neho vyrásť skutočne zaujímavý hráč. Tešíme sa, že dnes prišlo toľko divákov, bol to jeden z motivačných faktorov. Veríme, že sa tribúny zaplnia aj o týždeň, keď budeme hostiť Brann Bergen, čo tiež nebude ľahký súper.“

Dalibor Takáč (stredopoliar Ružomberka): „Myslím si, že sme zvíťazili zaslúžene. Bola to tímová práca. Podstatný je postup, ktorý ma napĺňa šťastím. Musíme takto bojovať aj ďalej.“

Ján Maslo (stopér Ružomberka): „Bol to dobrý futbal vo výbornej atmosfére, prežívame super pocity. Dali Takáč dobre zahral štandardku, nabehol som si na prvý žrď a našťastie to tam padlo. Dávali sme si pozor vzadu, aby sme neinkasovali, lebo to by mohlo byť pre nás osudné. Hrali sme trpezlivo, dvakrát sme skórovali, a to rozhodlo.“

Marek Sapara (stredopoliar SR): „Toto je čerešnička za tvrdú prácu. Vojvodina bol náročný súper. Dôležité bolo, že sme ani za stavu 0:2 v 20. min prvého zápasu nezlomili. Dnes sme si to uhrali taktickou a vyzretou hrou. Pri prvom góle sa k nám priklonilo aj šťastie, ale zvládli sme to zaslúžene.“