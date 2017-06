Slováci začali zle. Ale v závere dávali góly

Všetky tri slovenské tímy, ktoré vstúpili vo štvrtok do nového ročníka Európskej ligy, začali svoje prvé stretnutia 1. predkola veľmi zle. Trenčín inkasoval gól doma v súboji s Torpedom Kutaisi v 10. minúte, Slovan na ihrisku Pjuniku Jerevan v 7. minúte a Ružomberok prehrával s Vojvodinou Nový Sad od 8. minúty. Futbalisti Trenčína a Slovana otočili vývoj a vybojovali vysoké víťazstvá, ktoré im otvárajú dvere do 2. predkola. Najťažšiu pozíciu budú mať v odvete Ružomberčania. V Novom Sade podľahli, ale prehra 1:2 im dáva postupové šance pred odvetou. Slovenské tímy mali skvelú záverečnú štvrťhodinu, strelili v nej päť gólov z desiatich.

Ružomberok: Daniel dvihol náladu

Ružomberčanom pridelil žreb najnepríjemnejšieho súpera zo slovenských tímov. Vrátili sa do európskych pohárov po 11 rokoch a už po dvadsiatich minútach na pôde srbského súpera Vojvodiny Nový Sad prehrávali 0:2.

To však bolo zo strany domácich všetko, brankára Macíka už neprekonali. K slovu sa dostali aj hostia, niektoré šance nevyužili, ale desať minút pred koncom im zdvihol náladu Erik Daniel. Znížil a hoci MFK podľahol, nakoniec sa vrátil domov s prijateľnou prehrou, ktorá udržala ružomberský tím v hre.

Potvrdzuje to aj hodnotenie trénera Norberta Hrnčára: „Chceli sme hrať aktívne a zároveň trpezlivo. Naším cieľom bolo streliť gól a uhrať výsledok, ktorý by nám dával šancu do odvety, čo sa nám aj podarilo. Je to otvorené a verím, že v odvete bude u nás plný štadión a zabojujeme o postup.“

Odveta sa uskutoční vo štvrtok 6. júla od 19.00.

Trenčín: Pomalý rozbeh za jasnou výhrou

Trenčianski futbalisti sa rozbiehali pomaly a až v samom závere rozhodli o vysokom víťazstve nad gruzínskym Torpedom Kutaisi. Zaskočil ich rýchly vedúci gól súpera. Po polhodine naň odpovedal Mance. Brankára Kvoškvodzeho prekonal dva razy v rozpätí štyroch minút. „Dostali sme v úvode facku, až potom sme začali hrať našu hru,“ komentoval tréner AS Martin Ševela.

Jeho zverenci, ktorí sa prvý raz v európskom pohári predstavili na domácom umelom trávniku, prvopolčasový jednogólový náskok zvýšili troma gólmi v záverečnej štvrťhodine. Najskôr sa presadil striedajúci Čatakovič po minútovom pobyte na ihrisku a v záverečnej desaťminútovke sa pridali aj Paur a Beridze.

„Som spokojný, že mužstvo hralo až do 90. minúty, lebo každý gól je v pohári veľmi dôležitý,“ dodal Ševela.

Trenčania odohrajú odvetu v Kutaisi najbližší štvrtok od 19.00.

Slovan: Prvé Hološkove góly

Slovan bez Soumaha, Kubíka a Čavriča, ale ešte aj bez novej posily Rabiua sa do prestávky v Jerevane trápil, ale po nej už dominoval a strelil tri góly Pjuniku.

Prvé góly si v belasom drese pripísala nová posila – Hološko. Najskôr krásnou strelou vyrovnal a po prestávke zvyšoval na 3:1. Parádnym presným zásahom sa zapísal medzi strelcov aj Savičevič, otočil skóre na slovanistickú stranu (2:1) a odvtedy už hostia diktovali vývoj stretnutia. „Prvý gól, ktorý som dal v drese Slovana, považujem za jeden z najkrajších v kariére,“ vyhlásil Hološko na klubovej stránke.

Tréner Ivan Vukomanovič bol po zápase spokojný najmä s výsledkom. „Sme asi v polovici prípravy a preto nie sme ešte v plnej sile. Som rád, že sme otočili zápas. Na odvetu sa dobre pripravíme a chceme opäť vyhrať,“ zdôraznil.

Celkové skóre 4:1 posúva Slovan do ďalšieho kola. Odvetu s arménskym tímom odohrá vo štvrtok od 19.00 na Pasienkoch.