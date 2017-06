Trenčiansky koncert, Gruzínci odchádzajú s debaklom. Chovan: Tam to bude divoké

Martin Ševela (tréner AS Trenčín): „Súpera sme si rozobrali do detailov. Prvý gól bol pre nás fackou, no odvtedy sme hrali svoju hru. Nachádzali sme voľné priestory medzi formáciami súpera. Dvoma gólmi v prvom polčase sme sa dostali na koňa. V druhej polovici zápasu som hráčom prizvukoval, aby zostávali ostražití vzadu, pretože každý jeden gól je dôležitý. Toto je totiž Európa, v lige ešte môžete dobehnúť niečo pokazené, ale v takejto súťaži vás to vyfacká pri každej jednej príležitosti. Som rád, že hráči hrali až do poslednej minúty. Sme však ešte len v polovici, čaká nás náročná odveta v Gruzínsku. Inkasovaný gól mrzí, chceli sme hrať vzadu na nulu, ale súper tiež ukázal svoju kvalitu.“

Adrián Chovan (brankár AS Trenčín): „Je to ďalší zápas, ktorý sme chceli zvládnuť a aj sa nám to podarilo. Stále však máme za sebou len jedno stretnutie a druhé nás čaká v Gruzínsku. Tam to bude divoké, na to sa musíme pripraviť. Treba do toho duelu ísť skromne a nastaviť si hlavu tak, aby nám vďaka tomuto výsledku do nej nenapršalo. To, že nastúpim som sa dozvedel včera pred tlačovou konferenciou. Mohol som sa na to nachystať a je to pre mňa lepšie, keď si viem zanalyzovať čo ma môže čakať. Som rád, že som dostal šancu a snažím sa ju trénerovi splatiť.“

Jakub Paur (záložník AS Trenčín): „Úvod z našej strany vôbec nebol dobrý. Možno to pripísať aj tomu, že sme v príprave odohrali len jeden prípravný zápas. Zrejme sme sa potrebovali trochu oťukať a sme radi, že sme ešte do polčasu dokázali otočiť stav duelu a v druhom sme súpera herne prevýšili. Pred odvetou netreba veľmi vyskakovať, treba ísť pokorne ďalej, odmakať si to aj u nich a dosiahnuť tam dobrý výsledok.“