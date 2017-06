Zo Slovákov odštartuje doma len Trenčín

Slovenské futbalové tímy vstúpia vo štvrtok do nového ročníka Európskej ligy. Na domácej pôde sa predstaví len AS Trenčín, za súpermi odcestovali Slovan Bratislava a MFK Ružomberok.

Trenčín: Zúročiť päťročné skúsenosti

Torpedo Kutaisi získalo Gruzínsky pohár a vďaka tomu sa kvalifikovalo do európskej súťaže. V aktuálnom ročníku mu patrí druhé miesto za Dynamom Tbilisi. Aj keď pricestovalo do Trenčína zo vzdialenej a futbalovo exotickej krajiny, nie je to úplne neznámy súper.

Pred štyrmi rokmi narazil na Torpedo v rovnakej fáze Európskej ligy aj MŠK Žilina. Bez väčších problémov ho vyradil, najprv vyhral na jeho pôde 3:0 a v žilinskej odvete sa zrodila trochu divoká remíza 3:3.

Trenčania sa piaty rok po sebe predstavia v európskej súťaži. „Radi by sme zúročili skúsenosti, ktoré sme v tomto období získali,“ zdôraznil generálny manažér AS Róbert Rybníček.

Tím v krátkej príprave odohral len dva zápasy. V generálke pred týždňom vyhral na pôde majstra zo Žiliny 6:3.

Zápas sa uskutoční na štadióne AS, domáci dostali na tento súboj povolenie a po dlhom čase sa v európskom pohári predstavia doma. „Radi by sme si udržali čisté konto a dali čo najviac gólov,“ vyjadril sa tréner Martin Ševela.

Slovan: Bez Soumaha a zatiaľ aj Rabia

Slovanisti prví zo slovenských mužstiev začali sezónu, uplynulý piatok bojovali so Zlínom o premiérový Československý superpohár. Zápas im nevyšiel podľa predstáv, trofej získalo aj s penaltovým šťastím české mužstvo.

Súper belasých Pjunik Jerevan je v domácich súťažiach úspešný, získal 14 arménskych titulov a ďalšie trofeje, ale na medzinárodnej scéne sa nikdy nepresadil.

Bratislavčania odleteli do Arménska bez zraneného Soumaha. Srb Čavrič, ktorý sa vrátil z ME 21, nie je úplne fit, odcestoval síce s tímom, ale hrať nebude. Nová posila za rekordný milión eur, bývalý Trenčan a naposledy hráč Gentu Ibrahim Rabiu len v utorok podpísal s klubom štvorročnú zmluvu, zatiaľ nie je na súpiske na európske zápasy. Možno nastúpi v odvete.

„Neočakávam ľahký zápas. Nesmieme nechať Pjuniku priestor na herné činnosti, v ktorých je dobrý. Mojich zverencov budem viesť k tomu, aby od úvodu hrali koncentrovane, agresívne a vo vysokom tempe. Dôležité bude vybojovať výsledok, ktorý nám zaručí dobrú postupovú pozíciu pred odvetou," vyjadril sa na klubovej stránke tréner Ivan Vukomanovič.

Ružomberok: Náročný návrat po 11 rokoch

Ružomberčanom určil žreb najťažšieho súpera zo slovenských mužstiev. Vojvodina Novy Sad dosiahla vo svojej histórii viaceré úspechy doma i v zahraničí a darí sa jej aj aktuálne. V uplynulom ročníku srbskej ligy jej patrilo tretie miesto, v minulom ročníku sa prebojovala v Európskej lige do play off.

Pred troma rokmi ju v 2. predkole vyradil Trenčín, doma vyhral 4:0 a v odvete podľahol 0:3. Pred dvoma rokmi si však Vojvodina poradila v pohári aj so Sampdoriou Janov.

Ružomberčania obsadili v lige 3. miesto a vracajú sa na európsku scénu po 11 rokoch. V príprave stihli odohrať tri zápasy, naposledy vyhrali nad Třincom 1:0, v ďalších dvoch si pripísali remízu (1:1 s kosovským tímom Trepca) a prehru (0:3 s Videotonom).

„Je to nepríjemný súper. Z tímov, ktoré sme mohli dostať jeden z tých ťažších, ale vzhľadom na to, že sme boli nenasadení, veľký výber nebol. Musíme to akceptovať a pripraviť sa tak, aby sme sa pokúsili o postup,“ vyjadril sa tréner Norbert Hrnčár.