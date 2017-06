Slovan a Trenčín budú v 1. predkole Európskej ligy nasadení, Ružomberok nie

Nenasadené tímy v 1. predkole EL 2017/2018 – možní súperi ŠK Slovan Bratislava a AS Trenčín:

NK Široki Brijeg (Bos. a Herc.), Fola Esch (Lux.), FC Differdange 03 (Lux.), Škendija Tetovo (Mac.), ND Gorica (Slovin.), Sutjeska Nikšič (Č. Hora), Pjunik Jerevan (Arm.), zástupca Bulharska (náhradník za CSKA Sofia, ktorý nedostal licenciu), Partizani Tirana (Alb.), Mladost Lučani (Srb.), Shamrock Rovers (Ír.), Flora Tallinn (Est.), Čichura Sačchere (Gruz.), Lincoln Red Imps (Gibr.), FK Jelgava (Lot.), SJK Seinäjoki (Fín.), Cork City (Ír.), Zeta Golubovci (Č. Hora), B36 Tórshavn (Faer. ostr.), Derry City (Ír.), FK Liepaja (Lot.), Zaria Balti (Mold.), VPS Vaasa (Fín.), Valur Reykjavík (Isl.), Vasas Budapešť (Maď.), Atlantas Klaipeda (Lit.), Suduva Marijampolé (Lit.), KF Tirana (Alb.), Gandzasar Kapan (Arm.), Torpedo Kutaisi (Gruz.), FK Trakai (Lit.), Tre Penne (S. Mar.), Bala Town (Wal.), Dynamo Batumi (Gruz.), NSÍ Runavík (Faer. ostr.), FC Balzan (Malta), Connah's Quay (Wal.), Bangor City (Wal.), UE Santa Coloma (And.), Progres Niederkorn (Lux.), Pelister Bitola (Mac.), SS Folgore (S. Mar.), FC Floriana (Malta), FC Coleraine (Sev. Ír.), Ballymena United (Sev. Ír.), UE Sant Juliá (And.), KÍ Klaksvík (Faer. ostr.), St Joseph's FC (Gibr.), FK Priština (Kos.)