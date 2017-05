Moja najťažšia sezóna, tvrdil Mourinho po triumfe v Európskej lige

Premiérový triumf v kontinentálnom pohári číslo dva znamená pre najslávnejší manchesterský klub právo účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov 2017/2018.

Anglický favorit sa vo Friends Arene ujal vedenia v 18. min gólom Paula Pogbu. Smer Francúzovej strely spoza šestnástky ešte zmenil kolumbijský stopér Ajaxu Davinson Sánchez. Tri minúty po zmene strán pridal „poistku“ pre United Henrich Mchitarjan. „Cieľom bolo zvíťaziť. Dokázali sme to. Sme veľmi hrdí na to, že sme to zvládli. Začiatok bol veľmi dôležitý, rýchlo sme otvorili skóre. Neskôr sme pridali ďalší gól a kontrolovali sme vývoj. Dobre sme bránili, boli sme maximálne sústredení a zaslúžili sme si víťazstvo,“ vyhlásil strelec víťazného gólu Pogba. „Každý mi hovoril, že dám gól. Od semifinále som sníval o tom, že skórujem vo finálovom zápase a podarilo sa to. Neprebojovali sme sa do Ligy majstrov cez Premier League, no dokázali sme to dnes,“ nadviazal arménsky záložník Mchitarjan.

Básnici vo futbale nezískali veľa trofejí, vraví pragmatik Mourinho

Kouč United José Mourinho potvrdil, že sa mu vo finálových stretnutiach na európskej pohárovej scéne zvykne dariť. Triumfoval vo všetkých štyroch – v rokoch 2003 a 2004 vyhral s FC Porto Pohár UEFA, resp. Ligu majstrov, v roku 2010 získal „ušatú trofej“ s Interom Miláno. „Predviedli sme fantastické kolektívne vystúpenie, môj tím bol skvelý od prvej do poslednej minúty. Zápas sme mali pod kontrolou. Vždy sme vedeli, že máme na to, aby sme triumfovali v tejto súťaži. Teraz sme veľmi šťastní, že sa nám to podarilo. Hrali sme inteligentne, dominovali sme vo vzduchu, dokázali sme to pohodlným spôsobom. Vo futbale už bolo mnoho básnikov, ale tí nezískali veľa trofejí. Boli sme silnejší ako súper a využili sme jeho slabiny,“ vyhlásil pre oficiálnu stránku ManUtd 54-ročný Portugalčan, ktorý doviedol do víťazného konca všetkých sedem vzájomných súbojov s Ajaxom Amsterdam.

Manchester United zakončil sezónu ziskom tretej trofeje – triumfoval aj v anglickom superpohári (Community Shield) a národnom Ligovom pohári. Stal sa zároveň 5. klubom, ktorý vyhral všetky tri veľké kontinentálne poháre (Pohár UEFA/EL, EPM/LM a Pohár víťazov pohárov, pozn.). Predtým to dokázali práve Ajax Amsterdam a tiež Bayern Mníchov, Juventus Turín a FC Chelsea. „Bola to moja najťažšia sezóna v pozícii trénera, veď sme odohrali 64 súťažných duelov z možných 66. Som veľmi šťastný, že máme tri trofeje a prebojovali sme sa do Ligy majstrov. Neboli sme dostatočne dobrí na to, aby sme vyhrali Premier League, ale mali silu na to, aby sme triumfovali v EL. Náš klub má teraz konečne vo svojej zbierke každú trofej. ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľali,“ dodal rodák zo Setúbalu.

Budeme silnejší, ak sa udržíme pohromade, tvrdí tréner Ajaxu Bosz

Tréner Ajaxu Peter Bosz po stretnutí priznal, že sa potvrdili jeho obavy – mladé holandské mužstvo bolo nervózne a nedokázalo naplno ukázať svoj trblietavý potenciál. Až šesť hráčov amsterdamského tímu malo iba 21 rokov alebo dokonca menej. Vekový priemer základnej zostavy Boszovho mužstva bol 22 rokov a 280 dní, čo je najmladšia jedenástka, aká kedy nastúpila v európskom finále. „Bol to nudný zápas bez šancí na obidvoch stranách. Som sklamaný, finále hráte preto, aby ste ho vyhrali. Nevidel som však Ajax, na ktorý som zvyknutý. Pre všetkých mojich hráčov to bol prvý takýto duel. Určite to pre nich bola veľká škola. Ak sa nám podarí udržať mužstvo pohromade, v budúcej sezóne budeme oveľa silnejší,“ vyhlásil podľa BBC Sport Peter Bosz a doplnil: „Neboli sme dosť dobrí, Manchestru gratulujem. Gól v úvode druhého polčasu bol pre nás veľkou ranou.“

Mužstvo z Amsterdamu malo počas finálového duelu približne dvojtretinové držanie lopty s viac ako šiestimi stovkami prihrávok, no jeho hra „umrela na krásu“. Do priestoru bránky Sergia Romera prileteli iba tri strelecké pokusy, čo na úspech nemohlo stačiť. „Skrátka sme neboli dosť dobrí a proti tomuto súperovi sme to mali veľmi ťažké. Neboli sme nervózni, no od úvodu to nefungovalo tak, ako by sme chceli. Manchester United vyčkával a nakopával dlhé lopty dopredu. Obidva zásahy boli šťastné. V zápase nebolo veľa šancí, snažili sme sa prelomiť defenzívu súpera, ale ten presne vedel, čo má hrať a keďže my sme nepredviedli to najlepšie, bolo ťažké vyhrať tento zápas,“ povedal pre RTL7 kapitán Ajaxu Davy Klaassen. Ajax bol vo finále druhej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže druhýkrát, v roku 1992 uspel v dvojzápase proti AC Turín. V európskom finále bol Ajax prvý raz od roku 1996.

Beckham: Kúsok šťastia vo chvíľach, keď trpíme…

Duel sa začal minútou ticha za obete pondelňajšieho bombového útoku v Manchestri. Podľa niekdajšieho kapitána anglickej reprezentácie Davida Beckhama sa po stredajšom triumfe United tomuto mestu dostalo aspoň trochu radosti. „Dnešok bol dôležitejší ako šport. Bol to veľký večer pre United, ale oveľa viac pre Manchester a celú našu krajinu. Vo chvíľach, keď trpíme s rodinami, ktoré stratili svojich blízkych, nám šport priniesol kúsok šťastia,“ povedal pre BBC 42-ročný Beckham, ktorý si dres „červených diablov“ obliekal viac ako desaťročie (1992–2003). Na myšlienky anglickej legendy nadviazal aj španielsky legionár Manchestru United Juan Mata. „Po tom, čo sa stalo v pondelok, bude pekné priniesť do Manchestru tento pohár. Pre ľudí v meste je to náročný týždeň. Sme radi, že sme mohli zvíťaziť pre všetkých, ktorých zasiahli tie udalosti,“ skonštatoval odchovanec Realu Madrid a smerom k štokholmskému finále ešte doplnil: „Získali sme trofej, ktorá v klubovej vitríne chýbala, takže sme naozaj šťastní. Znamená to pre mňa veľa, je to moja prvá európska trofej s United. Verím, že prvá z mnohých.“