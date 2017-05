United vo finále zdolali Ajax. Získali trofej, ktorá im chýbala i účasť v LM

Premiérový triumf v kontinentálnom pohári číslo dva znamená pre najslávnejší manchesterský klub právo účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov 2017/2018.

Favorizovaní zverenci Josého Mourinha sa vo Friends Arene ujali vedenia v 18. min gólom Paula Pogbu, tri minúty po zmene strán pridal „poistku“ Henrich Mchitarjan. Ajax mal loptu na kopačkách častejšie, no nedokázal si utvoriť príležitosti na skórovanie.

Ajax bol vo finále druhej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže druhýkrát, v roku 1992 uspel v dvojzápase proti AC Turín. V európskom finále bol Ajax prvý raz od roku 1996.

Manchester United zakončil sezónu treťou trofejou – triumfoval aj v anglickom superpohári (Community Shield) a národnom Ligovom pohári.

Ajax Amsterdam (Hol.) – Manchester United (Angl.) 0:2 (0:1)

Góly: 18. P. Pogba, 48. Mchitarjan, ŽK: 58. Veltman, 64. A. Younes, 78. Riedewald – 31. Mchitarjan, 52. Fellaini, 78. Mata, rozhodovali: Skomina – Praprotnik, Vukan (všetci Slovin.)

Ajax Amsterdam: Onana – Veltman, D. Sánchez, De Ligt, Riedewald (82. F. de Jong) – Klaassen, Schöne (70. De Beek), Ziyech – B. Traoré, Dolberg (62. David Neres), A. Younes

Manchester United: S. Romero – A. Valencia, Smalling, Daley Blind, Darmian – A. Herrera – Mata (90. Rooney), Fellaini, P. Pogba, Mchitarjan (74. Lingard) – Rashford (84. Martial)

Duel sa začal minútou ticha za obete pondelňajšieho bombového útoku v Manchestri. Úvodná štvrťhodina patrila anglickému mužstvu, v 10. min sa Fellaini tesne nedostal k hlavičke po prudkom Matovom centri z ľavej strany.

O päť minút bol prvýkrát v pozore gólman United Romero, zvnútra šestnástky vypálil Traoré. V 18. min získali „červení diabli“ hrajúci v modrých dresoch veľkú výhodu – Pogba ľavačkou vystrelil spoza šestnástky a jeho pokus tečoval stopér Sánchez do protipohybu brankára Onanu – 1:0 pre Manchester.

Náskok United mohol zveľadiť Valencia, ale z jeho projektilom si Onana poradil. Amsterdamský tím mal loptu na kopačkách častejšie, no nedokázal prekonať obranný val súpera. S blížiacim sa koncom prvého polčasu sa o to Traoré pokúsil individuálne, no jeho prienik cez viacero protihráčov sa skončil v pokutovom území.

Mourinhovi zverenci sa výrazne priblížili k celkovému úspechu krátko po zmene strán: po rohovom kope sa v šestnástke najrýchlejšie zorientoval Mchitarjan, zblízka prekonal Onanu a zvýšil na 2:0. Ajax bol po tomto údere otrasení, no smerom dopredu priamočiarejší.

Manchester však naďalej bránil pozorne a dôsledne a hrozil aj na súperovej polovici ihriska – v 65. min pristál Pogbov center na hlave Fellainiho, ktorý zo šiestich metrov hlavičkoval do stredu bránky a Onanovho náručia.

Ajax aj v druhom polčase pokračoval s loptou na kopačkách, brankár Romero však nemal prakticky žiadnu prácu, dve strely z veľkej vzdialenosti išli mimo priestoru jeho žrdí. Holanďania nezdramatizovali duel ani kontaktným gólom, striedajúci žolík United Lingard na druhej strane nezužitkoval samostatný nájazd, výborne zasiahol stopér Sánchez.

Manchester bez problémov dokráčal k víťazstvu, trofeji aj vytúženej účasti v Lige majstrov. Prizeral sa aj zranený člen kádra United Zlatan Ibrahimovič, Švéd s minulosťou v Ajaxe.