Blind nosí v srdci Ajax. Myseľ je však diabolská

Kapitán vtedajšej výnimočnej zostavy Ajaxu Amsterdam zavŕšil vzácnu trojkorunu – predtým triumfoval v (dnes už neexistujúcich) Pohári víťazov pohárov i Pohári UEFA.

Citová záležitosť

Slávne priezvisko, ktoré patrí v dejinách najslávnejšieho holandského klubu k legendárnym, sa môže dočkať už v stredu ďalšieho veľkého úspechu. Daley zaútočí na prvenstvo v Európskej lige. Nie však vo farbách Ajaxu, ale Manchestru United.

„Každý o mne vie, že na Ajax nedám dopustiť. V Amsterdame som sa narodil, klub nosím v srdci od siedmich rokov. Teraz som však v iných službách, moja myseľ je diabolsky červená. Tento zápas chcem vyhrať viac ako čokoľvek na svete,“ hovorí pokračovateľ futbalovej tradície v rode Blindovcov.

Na obrancu Manchestru United (majú prezývku Červení diabli) čaká v Štokholme finále druhej najlepšej klubovej súťaže Európy. Súperom anglického giganta bude práve Ajax. Nie div, že keď Blind vybehne na trávnik, bude akiste cítiť chvenie, mimoriadnu motiváciu, potrebu predviesť sa pred svojimi niekdajšími spoluhráčmi.

Napokon, v prvom tíme Ajaxu strávil šesť sezón. Pomohol mu k štyrom titulom v rade. Dostal tu pevné futbalové základy, z ktorých ťaží počas celej kariéry. Natoľko, že pred tromi rokmi boli mecenáši Manchestru ochotní vytiahnuť z klubovej pokladnice viac ako 15 miliónov eur, aby získali jeho podpis na zmluve. Na Old Trafford prichádzal s vizitkou najlepšieho hráča Eredivisie.

Blind je s Ajaxom úzko prepojený. Ide o citovú záležitosť. V Štokholme však pôjde o veľa. Nielen o trofej, ale aj o nezanedbateľný bonus: miestenku do budúcej sezóny Ligy majstrov. „Každý chápe, čo cítim k Ajaxu. Vo futbale sa však počítajú len víťazstvá. A ja po tomto nesmierne túžim,“ odkazuje Blind do Amsterdamu.

Motivačná kazeta

V hľadisku by mal mať významnú podporu. Chýbať by v ňom nemal ani jeho otec. Aj on údajne bude držať palce tímu, ktorého dres si na seba oblečie jeho syn. Napriek tomu, že na Ajax nedá dopustiť. Pomohol mu k piatim titulom či dosiaľ poslednému triumfu v Lige majstrov.

Finále Európskej ligy 20.45 Ajax Amsterdam – Manchester United

Kazetu so záznamom z finále, v ktorom Ajax zdolal AC Miláno 1:0 (gól strelil Patrick Kluivert, jeho 18-ročný syn Justin je v súčasnosti hráčom Ajaxu), videl Daley podľa vlastných slov niekoľkokrát. Premietal si ho aj v myšlienkach, sníval o čomsi podobnom.

„Samozrejme, o momentoch z Viedne sme sa s otcom zhovárali mnohokrát. Každý futbalista túži po tom, aby si zahral vo veľkom európskom finále. Teraz stojím pred takouto možnosťou. Verím, že uspejem,“ vraví 27-ročný Daley.

Možno ho motivuje aj otcov úspech spred dvoch desaťročí.