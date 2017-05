Vie, ako na Ajax. Nič to neznamená, vraví Mourinho

Vo finále Európskej ligy sa stretne dvojica gigantov. Manchester United bude o dvanásť dní čeliť v Štokholme Ajaxu Amsterdam. História oboch klubov je ohromná. Bude to skvelý zápas, v ktorom nám pôjde o veľa," hovorí José Mourinho, tréner anglického zástupcu.

Mužstvo z Old Traffordu si v semifinále poradilo so Celtou Vigo. No nevyhlo sa problémom. Zo Španielska si Manchester priviezol víťazstvo 1:0, v odvete sa taktiež ujal vedenia, no keď v závere vyrovnal Roncaglia, delil favorita od senzačného vyradenia jediný inkasovaný gól.

„V úvodnom meraní síl sme boli jednoznačne lepší. Už vtedy sme mali súpera dostať na kolená. Nepremenili sme však šance a napokon sme sa v odvete dostali pod tlak," vysvetľoval Mourinho príčiny utrápeného postupu.

Počas svojej prvej sezóny v službách United sa môže dočkať už tretej trofeje. Pod vedením Portugalčana získal Manchester Community Shield, trimfoval v Ligovom pohári. V prípade, že bude aj jeho posledný krok v Európskej lige úspešný, zaistí si pre budúcu sezónu miestenku v Lige majstrov (Ajax má istý postup minimálne do kvalifikácie súťaže).

„Navyše, v auguste by sme si zahrali o európsky Superpohár. Súboj v Štokholme je pre nás obrovskou motiváciou," vysvetľoval Mourinho pre klubový web.

Mimochodom, jeho bilancia s Ajaxom je mimoriadne priaznivá – po každom zo šiestich zápasov sa tešil z víťazstva. „Nič to neznamená. V každom z nich som sedel na lavičke Realu Madrid, súper to mal teda náročné," uviedol 54-ročný rodák zo Setúbalu.

Mourinho už vie, ako chutí triumf v Európskej lige resp. v jej predchodcovi – Pohári UEFA. Vyhral ho pred štrnástimi rokmi, keď sedel na lavičke Porta. Bol to pre neho jeden z prvých úspechov v bohatej trénerskej kariére, počas ktorej nazbieral už 24 trofejí.

Siahne si o necelé dva týždne aj na dvadsiatu piatu?