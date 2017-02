Rooneyho agent rokuje v Číne. Scholes mu ju neodporúča

Podľa britských médií sú záujemcovia z krajiny prakticky neobmedzených finančných možností minimálne štyria. Paul Stretford zastupuje 31-ročného útočníka či ofenzívneho stredopoliara Manchestru United, kde pôsobí od leta 2004. Jeho pozícia v mužstve príchodom trénera Josého Mourinha chradne, takže odchod z Old Trafford je skloňovanou témou.

„Vyzerá to, že niekam odíde, ale nemyslím si, že Čína je preňho tá správna destinácia. Mohol by si radšej zvoliť severoamerickú MLS alebo návrat do Evertonu,“ tvrdí legenda United Paul Scholes.