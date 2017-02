Stoch dostáva málo priestoru. Po sezóne vraj odíde z Fenerbahce

Referuje o tom web ligablatt.de s odvolaním sa na miestne médiá. Dvadsaťsedemročný krídelník pod vedením holandského trénera Dicka Advocaata dostáva priestor len sporadicky, nezmestil sa ani na súpisku „Feneru“ pre jarnú vyraďovaciu časť tohtosezónnej Európskej ligy.

Odchovanec nitrianskeho futbalu, ktorý prešiel akadémiou londýnskeho FC Chelsea, si podľa spomenutého zdroja začal hľadať nového zamestnávateľa. Nedávno bol v hre jeho transfer do Slavie Praha, dohoda stroskotala na finančných predstavách istanbulského klubu, v ktorom pôsobí aj kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel.

Stoch prišiel do Fenerbahce v júni 2010 z FC Chelsea za 5,5 milióna EUR, predtým hrával aj za holandský FC Twente Enschede. Ako kmeňový hráč Fenerbahce postupne hosťoval v PAOK Solún, Al Ain v SAE a Bursaspore. Je držiteľ Ceny Ferenca Puskása za najkrajší gól roka 2012 podľa FIFA. V tejto sezóne zasiahol do 18 duelov Fenerbahce: šesťkrát v lige, šesťkrát v domácom pohári a šesťkrát v európskych pohároch. V nedeľu odohral celý bezgólový domáci ligový zápas proti tímu SK Kasimpasa, dostal žltú kartu.

Na margo fanúšikov a svojej pozície pre svoj web uviedol: „Naozaj sa im chcem všetkým poďakovať, je skvelé cítiť to povzbudenie a neustálu podporu, že vás jednoducho stále držia. Verím, že ich už najbližšie potešíme lepšími výsledkami ako dnes. Ja budem robiť ako doteraz maximum pre to, aby som hrával čo najviac.“

V drese slovenskej reprezentácie sa naposledy predstavil 11. júna 2016 – v 83. minúte nahradil Vladimíra Weissa mladšieho počas súboja proti Walesu (1:2) v Bordeaux na ME vo Francúzsku. Po európskom šampionáte a konflikte s trénerom Jánom Kozákom sa neobjavuje v reprezentačnom kádri. Za národné mužstvo odohral 55 stretnutí, strelil 6 gólov vrátane víťazného žilinského do siete Španielska (2:1) v úspešnej kvalifikácii o ME 2016.