Barcelona? Falošný a nevďačný klub, tvrdí Alves

Zároveň dodal, že na Camp Nou nemajú žiadnu predstavu o tom, ako majú zaobchádzať s hráčmi. Ako je známe, najlepší pravý obranca na svete za rok 2016 pred začiatkom tejto sezóny po ôsmich rokoch zamieril z Barcelony do Juventusu Turín. Stále ho vraj mrzí, že mu klub nepreukázal dostatok rešpektu.

„Páči sa mi, keď ma niekde majú radi, ale ak to tak nie je, zvyčajne odídem. Odchod z Barcelony ako voľný hráč bol hrozný. Počas posledných troch sezón sa všade hovorilo, že odchádzam, ale funkcionári boli falošní a nevďační a žiaden z nich mi to nikdy nepovedal. Ľudia, ktorí v súčasnosti riadia FC Barcelona, nemajú predstavu, ako zaobchádzať so svojimi hráčmi,“ vyhlásil Dani Alves pre španielsky denník ABC.