Blíži sa Wengerov koniec v Arsenale? Trénovať bude, ale zatiaľ nevie, kde

„O budúcnosti sa rozhodnem v marci alebo v apríli, ale ešte neviem presne kedy. Riešim to s vedením, ale nechcem hovoriť o tom, ako vidí moju budúcnosť. Dôležitý je klub, nie moja budúcnosť,“ povedal Wenger, ktorému po sezóne vyprší súčasná zmluva.

O konci trénerskej kariéry šesťdesiatsedem­ročný francúzsky kouč nepremýšľa. „Bez ohľadu na to, čo sa stane, budem v budúcej sezóne trénovať. Či už to bude tu, alebo nie, to je isté,“ vyhlásil Wenger, ktorý je na lavičke Arsenalu od roku 1996.

Ostrieľaný tréner sa ocitol pod paľbou kritiky po stredajšom debakli v Mníchove, po ktorom je Arsenal na pokraji vyradenia v Lige majstrov. Londýnskemu klubu sa navyše prestalo dariť aj v Premier League, v ktorej čaká na titul od roku 2004.

„Na kritiku som zvyknutý. Myslím si, že v živote je dôležité robiť to, čo si myslíte. Som verejná osoba, mám verejnú prácu, takže musím kritiku akceptovať, ale musím sa riadiť svojimi hodnotami,“ podotkol Wenger.

„Keď odídem, Arsenal nezačne vyhrávať každý zápas. Prehry sú súčasťou futbalu, s tým sa treba vyrovnať, aj keď každá jedna veľmi bolí,“ dodal.

Jeho zverenci najbližšie nastúpia v pondelok v osemfinále Anglického pohára proti Suttonu, súperovi z piatej anglickej ligy.