Štyri šípy do srdca Barcelony. Enrique: Nevedeli sme sa dostať z tlaku

Odveta je na programe v stredu 8. marca na španielskej pôde. Diváci v Parku princov boli od úvodného hvizdu poľského rozhodcu Szymona Marciniaka svedkami hernej dominancie Parížanov. Tí lepšie a rýchlejšie kombinovali, dôslednejšie bránili, utvorili si viacero šancí a čo je najdôležitejšie, štyri z nich premenili na gól a fanúšikom svojho mužstva pripravili nezabudnuteľný ve­čer.

Všetko začal v 18. min Argentínčan Ángel Di María, ktorý krásne zakrútil svoj priamy kop. Aktivita hráčov St. Germain pokračovala ďalej, dvakrát sa v sľubnej šanci ocitol Uruguajčan Edinson Cavani. Tesne pred prestávkou zvýšil na 2:0 nemecký reprezentant Julian Draxler. Hostia sa po prestávke snažili urobiť niečo s výsledkom, ale nevedeli prelomiť defenzívu výborne hrajúceho súpera.

V nej si ako ostrieľaný mazák počínal 21-ročný stopér Presnel Kimpembe hrajúci svoj premiérový duel v LM. Naopak, Parížania pridali ešte ďalšie dva zásahy: v 55. trafil do vinkla Di María oslavujúci 29. narodeniny a v 72. dokončil dielo ďalší oslávenec Edinson Cavani, ktorý mal v utorok okrúhlu „tridsiatku“. V drese FCB mohol v závere aspoň skorigovať stav Samuel Umtiti, ale v 84. min trafil len do žrde.

„Hrať proti Barcelone so sebou vždy prináša veľkú motiváciu. Nikdy to však nie je ľahké. Strelili sme štyri góly a odohrali naozaj skvelý zápas, individuálne aj kolektívne. Pred nami je ešte odveta, musíme udržať vysokú úroveň koncentrácie, pretože hra súpera je veľmi pestrá. V Barcelone chceme podať rovnaký výkon ako v domácom prostredí,“ vyhlásil tréner PSG Unai Emery, v 24. súboji s Barcelonou zaznamenal druhé víťazstvo.

Paríž St. Germain a Barcelona sa vo vyraďovačke LM stretávajú tretíkrát v priebehu piatich sezón. Z predošlých dvoch prípadov, štvrťfinále 2012/2013 aj 2014/2015, vyšli úspešnejšie „blaugranas“. Parížania však verili, že nadišiel čas na zmenu a blížiaci sa dvojzápas vyznie z ich pohľadu rovnako úspešne ako štvrťfinále LM 1994/1995, keď St. Germain cez barcelonský tím prenikli medzi najlepšie kvarteto „starého kontinentu“ (1:1 vonku, 2:1 doma).

„Za štyri roky, čo som v Paríži, sme odohrali mnoho výborných zápasov, ale toto víťazstvo má pre mňa výnimočnú príchuť, keďže sa udialo na moje narodeniny. Odviedli sme skvelú prácu, ale ešte nie sme vo štvrťfinále. Musíme sa zodpovedne pripraviť na odvetu v Barcelone. Futbal zavše býva krásny, pretože nikdy neviete, čo sa stane,“ povedal pre beIN Sports kanonier domácich Cavani.

„Sme mladý tím, ale dostatočne pevný. Vedeli sme, ako zatlačiť na hráčov Barcelony, ako brániť či ako využiť šance. Sme veľmi šťastní, ale musíme sa držať nohami na zemi. Barcelona je doma silná, na Camp Nou budeme spoločne trpieť, útočiť aj brániť,“ nadviazal podľa portálu soccerway.com stredný obranca PSG Marquinhos.

Podľa BBC išlo o jedno z najhorších vystúpení Kataláncov v modernom období ostatných rokov, hráči PSG súpera prestrieľali 16:6 a v pokusoch na bránku 10:1. Najväčší počet kilometrov v zápase odbehol kapitán PSG Blaise Matuidi – presne dvanásť.

„Protivník bol lepší ako my. Hral lepšie, mal lepšiu taktiku a fyzicky nás zničil,“ priznal defenzívny stredopoliar Barcelony Sergio Busquets podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA).

Paríž St. Germain sa ešte nikdy nelúčil s Ligou majstrov v osemfinálovej fáze. Po utorňajšom výsledku aj výkone je skoro isté, že sa tak nestane ani tento rok. Barcelona môže chýbať vo štvrťfinále prvýkrát od sezóny 2006/2007, keď v osemfinále neprešla cez anglický FC Liverpool.

„Nie je ťažké vysvetliť, čo sa stalo. Súper bol lepší od začiatku do konca a dostal nás pod tlak. My sme sa do konca zápasu nevedeli z toho dostať. Za to, čo sa udialo, nesiem zodpovednosť. Výsledok je reálnym odrazom toho, čo sa dialo na ihrisku. Musíme dať hlavy dokopy a niečo poriadne vymyslieť pred odvetou,“ povedal tréner „blaugranas“ Luis Enrique.

„Mali sme zlý deň vo všetkých smeroch. V odvete to bude veľmi ťažké otočiť, ale dáme do toho všetko. Musíme na tento večer čo najskôr zabudnúť, keďže pôsobíme aj v iných súťažiach,“ skonštatoval kapitán FCB Andrés Iniesta.

Niekdajší anglickí reprezentanti Rio Ferdinand a Steven Gerrard podrobili utorňajší výkon najväčšej barcelonskej hviezdy Lionela Messiho veľkej kritike. „Celý zápas vyzeral, ako by mu na ničom nezáležalo. Vyzeral skleslo a zbavený kúzla, ale aj on je len človek,“ povedal Ferdinand pre BT Sport. „Ukázal nulovú snahu. Nepredviedol žiadnu reakciu na dianie na ihrisku,“ dodal Gerrard.