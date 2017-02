VIDEO: Gól rukou. Ani najlepší rozhodca nie je neomylný

Mark Clattenburg. Anglický arbiter, ktorého rešpektujú najväčšie hviezdy planéty. Aj on však má horšie dni. Jeden z takých prežil 41-ročný strážca futbalových pravidiel v sobotu. Počas ligového zápasu medzi Arsenalom Londýn a Hullom City sa dopustil niekoľkých závažných pochybení.

Stalo sa tak len dva týždne po tom, ako v španielskej lige zaváhal rozhodca v zápase Barcelony na ihrisku Betisu Sevilla (1:1). Obhajcovi titulu neuznal gól napriek tomu, že lopta bola takmer meter za bránkovou čiarou.

„Každý robí chyby. Urobili sme ich my, ale aj rozhodca. Tak to vo futbale chodí,“ hovoril na tlačovej besede Marco Silva, tréner Hullu City. Po záverečnom hvizde akiste spokojný nebol.

Jeho zverenci prehrali na ihrisku veľkého favorita 0:2 (0:1) a naďalej zostávajú v zostupovom pásme.

Všetko však mohlo byť inak. Nebyť nešťastnej 34. minúty. Práve vtedy sa Arsenal dostal do vedenia. No gól Alexisa Sáncheza nemal platiť. Čiľan totiž dotlačil loptu za bránkovú čiaru rukou.

Hosťujúci gólman Eldin Jakupovič ihneď protestoval, ale jeho námietky boli márne. Clattenburg aj po porade s jedným zo svojich asistentov gól uznal.

„Tvrdil, že nebol stopercentne presvedčený o tom, že Sánchez zahral rukou. Až neskôr zistil, že sa pomýlil. To už však bolo neskoro. Uznávam, muselo to byť pre neho náročné, ale aspoň si priznal chybu,“ vravel pre denník The Telegraph obranca Andrew Robertson.

Clattenburg totiž urobil cez prestávku úctyhodný krok. Zachoval sa ako férový chlap. Prišiel do šatne Hullu a za chybu sa ospravedlnil.

„To nám však veľmi nepomôže. Som zvedavý, ako by sa zápas vyvíjal, keby sme po prvom polčase šli do šatní za nerozhodného stavu,“ hneval sa Robertson.

Futbalisti Hullu krútili po zápase hlavami. Oprávnene. Okrem nesprávne posúdenej gólovej situácie sa Clattenburg pomýlil v dôležitom okamihu ešte raz.

Útočník Lazar Markovič sa mohol rútiť osamotený na brankára Petra Čecha, v tom ho fauloval Kieran Gibbs, no z ruky Clattenburga videl len žltú kartu. Pred očami domáceho obrancu sa pritom mohlo červenať.

„Rozhodca tvrdil, že lopta išla ďaleko od bránky. Ale kdeže, Markovič by postupoval sám na Čecha,“ poznamenal Silva.

Aj vďaka tomu získal Arsenal ďalšie dôležité tri body. A udržal sa na priečkach znamenajúcich miestenky v Lige majstrov. O ne však bude v Premier League ešte tuhý boj.

Veď rozdiel medzi šiestym Manchestrom United a druhým Tottenhamom Hotspur je len dvojbodový.