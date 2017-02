O triumfe Arsenalu nad Hullom rozhodol kontroverzný gól

Oba góly strelil čilský útočník Alexis Sánchez – najprv skóroval rukou, druhý gól dal z penalty. Londýnsky tím sa bodovo dotiahol na druhý Tottenham, ktorý v šlágri kola prehral na štadióne Liverpoolu 0:2. „Reds“ sú len o bod štvrtí.

„Túto výhru sme potrebovali, snáď nám zdvihne sebavedomie. Tabuľka je vyrovnaná, musíme sa pozerať pred seba i za seba. Potrebujeme hrať konzistentne, pretože sme mali obdobie, keď sme hrali dobre, a potom zase prehrávali. Každé ďalšie stretnutie je teraz pre nás ako finále,“ povedal český brankár Arsenalu Petr Čech v rozhovore pre Sky Sports.

Sánchez otvoril skóre v 34. minúte, keď sa lopta od jeho ruky odrazila do siete. Rozhodca Mark Clattenburg však gól uznal. „Arbiter sa nám po prestávke ospravedlnil a uznal, že to bola ruka. Uvedomil si svoju chybu. Ruku neodpískal, pretože si vraj nebol stopercentne istý. Musí to pre neho byť ťažké, ale na veľkých štadiónoch idú také rozhodnutia často proti vám,“ vyhlásil obranca Hullu Andrew Robertson.

Domácim sa dlho nedarilo pridať poistku. Až v nadstavení hlavičku striedajúceho Lucasa Péreza v šestnástke zastavil rukou Sam Clucas a dostal červenú kartu. Pokutový kop s prehľadom premenil Sánchez a sedemnástym ligovým gólom v sezóne sa dostal do čela tabuľky strelcov.

Hull nenadviazal na predchádzajúce vydarené zápasy s Manchestrom United (0:0) a Liverpoolom (2:0) a zostal na zostupovom osemnástom mieste.

Manchester United doma zdolal Watford 2:0 a posunul sa na piatu pozíciu. Zverenci Josého Mourinha neprehrali v 16. ligovom zápase po sebe, čo je aktuálne najdlhšia séria v piatich elitných európskych súťažiach. Na Old Traffordd ako prvý skóroval v 30. minúte Juan Mata po prihrávke Anthonyho Martiala, ktorý sa sám presadil po hodine hry. United ako prvý klub v ére Premier League dosiahol dvoch tisíc bodov.

Hrdinom Liverpoolu sa stal Senegalčan Sadio Mané, ktorý v 16. minúte otvoril skóre a už o 138 sekúnd prekonal gólmana Huga Llorisa druhýkrát. „Reds“ zvíťazili prvýkrát po piatich kolách a oslavujú premiérovú ligovú výhru v novom roku. Tottenhamu sa skončila v domácej súťaži šnúra deviatich zápasov bez prehry. Ak Manchester City v pondelok uspeje v Bournemouthe, prídu Spurs o druhú priečku.

Výsledky sobotňajších stretnutí 25. kola:

Arsenal – Hull 2:0 (1:0)

Góly: 34. a 90.+ Alexis Sánchez (druhý z pok. kopu), ČK: 90.+ Clucas (Hull)

Manchester United – Watford 2:0 (1:0)

Góly: 32. Mata, 60. Martial

Middlesbrough – Everton 0:0

Stoke – Crystal Palace 1:0 (0:0)

Gól: 67. J. Allen

Sunderland – Southampton 0:4 (0:2)

Góly: 30 a 45. Gabbiadini, 89. Denayer (vl.), 90.+ Long

West Ham – West Bromwich 2:2 (0:1)

Góly: 63. Ferghouli, 86. Lanzini – 6. Chadli, 90.+ McAuley

Liverpool – Tottenham 2:0 (2:0)

Góly: 16. a 18. S. Mané