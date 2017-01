Posun vďaka hnevu? Španieli sú pripravení zaviesť videorozhodcov

„Stále sme podporovali zavádzanie moderných technológií do futbalu. Videorozhodca je v tomto smere najpokročilejšia verzia. Testy sú už v plnom prúde a verím, že júl 2018 je možný dátum pre uplatnenie tejto novinky. Pravda, ak dovtedy prejde schvaľovacím procesom FIFA,“ uviedol Javier Tebas, prezident Liga Nacional de Fútbol Profesional.

Šéf španielskeho ligového futbalu to síce priamo nepotvrdil, ale jeho náhla podpora videorozhodcov zrejme pramení aj z nedávneho hnevu hráčov FC Barcelona a ich trénera Luisa Enriqueho. Kataláncom v nedeľňajšom súboji La Ligy na trávniku Betisu Sevilla (1:1) neuznali zjavne regulárny gól. Rozhodcovia nepostrehli, že lopta sa po zásahu Jordiho Albu v 79. min ocitla v bránke Betisu.

„Opakované zábery potvrdili, že to bol gól. Lopta bola meter za čiarou, ale arbitri sa tiež môžu dopustiť chýb. Bolí nás to, pretože sme v Seville chceli vyhrať. Taký je futbal, aj protivník mal za stavu 1:0 možnosti rozhodnúť zápas pre seba,“ zhodnotil podľa webu soccerway.com uruguajský zakončovateľ Barcelony Luis Suárez.

Tebas tvrdí, že aktuálny barcelonský prípad nie je ojedinelý v španielskom futbale. „V tejto sezóne sme už mali tri podobné situácie a nikto to dodatočne nechcel riešiť. Rozdiel je v tom, že teraz bola lopta zjavne za čiarou a ten rozdiel bol evidentný,“ skonštatoval Tebas.

Rovnako podotkol, že videorozhodcovia sú v jeho očiach schodnejšou alternatívou ako videotechnológia tzv. jastrabieho oka, ktoré by v hraničných prípadoch avizovalo dotyk lopty s bránkovou čiarou.

„Bolo by to príliš nákladné na to, žeby sa to využívalo len párkrát v roku,“ dodal Tebas. „Rozhodcovia jednoznačne potrebujú pomoc zvonku. Technológie nám môžu len pomôcť. Povedal som to verejne už viackrát,“ zdupľoval svoj názor tréner FC Barcelona Luis Enrique.